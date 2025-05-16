TUNCER BAKIRHAN’DAN KORUCU SÖZLERİNE AÇIKLAMA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, korucularla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle kamuoyunda yaşanan tartışmalara açıklık getirdi. “Korucuları işsiz bırakmayacağız, elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir” ifadeleri büyük tepki toplarken, Bakırhan sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, “Yanlış ifade edilmiş olabilir, özür dilerim. Bir kastım yok” dedi.

Tartışmalı Sözlerin Arka Planı

Muş’ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla yeni bir dönemin başladığını ifade eden Bakırhan, korucuların durumuna ilişkin “Elindeki silahı al, sopayı ver, köyde hayvan baksın” ifadesini kullanmıştı. Ancak bu sözler, bazı çevrelerden sert eleştiriler aldı.

Yanlış Anlaşılmaya Karşı Açıklama

Tv100’de Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Bakırhan, “Bu çok derin bir konu ama tam olarak ifade edememiş olabilirim. Burada herhangi bir küçümseme veya kasıt yok” dedi. Ailesinin hayvancılıkla geçimini sağladığını belirten Bakırhan, sözlerinin kişisel deneyimlerden ve çözüm yollarından kaynaklandığını açıkladı.

Koruculara Yeni Süreçte Hal Yolu

Bakırhan, korucuların varlığının çözümsüzlüğün sonucu olduğunu vurgulayarak, Kürt meselesinin çözülmesiyle birlikte bu konunun da çözüme kavuşması gerektiğini söyledi. “Koruculara yeni süreçte onurlu bir yol bulunmalı” ifadesini kullandı.

Özür ve Empati Çağrısı

Tepki gösteren koruculara yönelik soruya da yanıt veren Bakırhan, “Kalbi kırılan varsa yanlış ifade edilmiştir, özür dilerim” dedi. Yeni sürece ilişkin umutlu mesajlar verirken, toplumsal anlayış ve birlik çağrısı yaptı.