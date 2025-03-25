Saraçhane’deki Gösterilerde Provokasyon Yapan ABD’li Gazeteci Sınır Dışı Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de düzenlenen gösterilerde provokatif davranışlar sergileyen ABD vatandaşı Michael Anthony Ganoe, gözaltına alındı ve Türkiye’den sınır dışı edilerek Amerika’ya gönderildi.

Gösterilere Katılarak Provokasyon Yapan ABD’li Gazeteci Gözaltına Alındı

İstanbul’daki Saraçhane gösterilerinde yurt dışından katılan provokatörlerden biri olan Michael Anthony Ganoe, İsrail’de yaşayan bir Amerikan vatandaşı. Yaptığı provokatif eylemlerle dikkat çeken Ganoe, gösteri sırasında sorun çıkararak güvenlik güçleri tarafından tespit edilip gözaltına alındı.

Ganoe’nin Geçmişi ve Faaliyetleri

Ganoe, İsrail askerleriyle sık sık bir araya geldiği ve MOSSAD ile bağlantılı olduğu iddialarıyla tanınıyor. Ayrıca, kendisini Evanjelik Hristiyan olarak tanımlayan Ganoe, Insight to Israel adlı internet sitesinde freelance gazeteci olarak faaliyet gösteriyor. Ganoe, özellikle İsrailli askerleri desteklemek için programlar başlatmış ve bağış toplamıştır.

Sınır Dışı Edildi

Gözaltına alındıktan sonra, Emniyet ekipleri tarafından işlemleri başlatılan Michael Anthony Ganoe, Türkiye’ye 20 Mart 2025 tarihinde geldiği tespit edilerek sınır dışı edilmiştir. ABD vatandaşı Ganoe, İstanbul’dan Amerika’ya gönderilmiştir.

Provokatif Sözleriyle Tepki Çekti

Ganoe, İsrailli askerlere yönelik “Kur’an yalan, Allah yok” şeklinde ifadeler kullanarak büyük tepki çekmişti. Bu açıklamalar, uluslararası platformlarda geniş yankı uyandırmış ve Ganoe’nin tartışmalı kimliği bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır.

Sonuç

Saraçhane’deki gösterilerde provokasyon yaparak güvenlik düzenini bozan Michael Anthony Ganoe’nin sınır dışı edilmesi, gösterilerin güvenliğini sağlama adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Türkiye, bu tür provokatif eylemlere karşı sıfır tolerans yaklaşımını sürdürmekte kararlı.

Kaynak: www.ensonhaber.com