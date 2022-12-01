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Karamollaoğlu’ndan yeni dönem tüyoları: Türkiye’yi masa yönetecek

Karamollaoğlu’ndan yeni dönem tüyoları: Türkiye’yi masa yönetecek
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01 Aralık 2022 - 14:26
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının, seçimden önce kamuoyuna, anayasa değişikliğine kadar Türkiye’yi masada yer alan siyasi partilerin genel başkanları ile “istişare ile” yöneteceği taahhüdünde bulunacağını açıkladı.

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