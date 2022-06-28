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Son dakika: Usta sanatçı Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti… Cenaze programı belli oldu!

Son dakika: Usta sanatçı Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti… Cenaze programı belli oldu!
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28 Haziran 2022 - 18:17

Son dakika.. Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Dün gece saatlerinde aniden kalbinin durması sonucunda Beşiktaş, Ulus’ta bir özel bir hastanede tedavi altına alınan 85 yaşındaki sanatçı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ölümüyle sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Cüneyt Arkın’ın cenaze programı da belli oldu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Arkın’ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada, “Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital’da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın’ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.”

Türk sinemasına damga vuran Cüneyt Arkın yüzlerce filmde rol aldı.

PERŞEMBE GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın cenaze programı belli oldu. Arkın’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÇOK ACI KAYBIMIZ

Merhume Hacı Halise Cüreklibatır ve Merhum Hacı Yakup Cüreklibatır’ ın değerli oğlu Murat, Kaan ve Filiz’ in sevgili babaları Deniz ve Aslı’nın kayınpederi Cemre, Polat, Tara, Arkın, Zeynep, Defne ve Sarp’ın dedeleri Betül Cüreklibatır’ın kıymetli eşi Türk Sanat Dünyasının Duayeni kıymetlimiz CÜNEYT ARKIN’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Cenazesi 30 Haziran 2022 Perşembe günü 10:30 Atatürk Kültür Merkezi’ ndeki törenin ardından Öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur..

SON PAYLAŞIMI OĞLUYLA

Yeşilçam anılarını sosyal medya hesabında takipçilerine anlatan Cüneyt Arkın, son paylaşımını 19 Haziran Babalar Günü’nde yapmıştı.

 

Son dakika: Usta sanatçı Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti... Cenaze programı belli oldu

 

UZUN DEĞİL SEVDİKLERİNLE YAŞAMAK!

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü ailesiyle kutlamıştı. Usta oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak” ifadelerini kullanmıştı.

YANLIŞ ANLAŞIRIM DİYE KORKTUM

Atlara olan ilgisiyle tanınan Cüneyt Arkın, katıldığı bir programda “Atım Hasretim’in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni anne ve babamın yanına gömün” demişti.

 

Son dakika: Usta sanatçı Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti... Cenaze programı belli oldu

 

SİNEMAYLA GEÇEN BİR ÖMÜR

Bugüne kadar yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın, Yeşilçam’ın en önemli isimlerinden. Malkoçoğlu, Battal Gazi gibi filmlerle zorlu sahnelere imza atan Cüneyt Arkın kariyeri boyuncu dublör kullanmayı hep reddetti. Bu da bazen ölümlerden dönmesine neden oldu. İşte Cüneyt Arkın’ın yaşadığı 16 sakatlık.

 

Son dakika: Usta sanatçı Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti... Cenaze programı belli oldu

 

1. Malkoçoğlu’nun üçüncü filminde kafa travması geçirerek 8 gün boyunca komada kaldı.

2. Selahattin Eyyübi filmi setinde attan düşünce omzu ezildi.

3. Bir başka aksiyon içerikli filmi Çöl Kartalı’nda boyun omurları ezildi.

Gözden Kaçmasın

4. Battal Gazi filminde boyun omurları ikinci kez ezildi. Ama ona vız gelirdi bütün bunlar…

5. Sakatlanmalar devam ediyor: Çıtkırıldım adlı filminde sağ el kemikleri parçalandı.

6. Cehenneme Bir Yolcu Var filminin setinde çatlak diziyle bir şekilde oynadı, sonra dizinin üstüne düştü ve eklem içi apse yaptı. Buna rağmen vız gelirdi bu da!

7. Çöl Kartalı filminde attan düşmekle kalmayıp, atın altında kaldı.

8. Cüneyt Arkın’ı kim durdurabilir ki? Çıtkırıldım filminde sol göz ve kaşları yarıldı.

9. Şafakta Üç Kurşun filminde sol omzu çıktı.

10. Ama adam Wolverine gibi, anında iyileşiyor… Malkoçoğlu’nda sol kısmındaki dört kaburgası kırıldı.

11. Adsız Cengaver filminde orta ve yüzük parmakları kesildi.

12. Cici Gelin filminin setinde bel fıtığı oldu.

13. Sol bacağı 6 ay boyunca hiç tutmadı. Ama o Cüneyt Arkın’dı!

14. Akıncılar Geliyor filminde sol diz kapağı çatladı.

15. Adsız Cengaver filminde sol bilek kemikleri de kırıldı.

16. Vücudunun her bölgesi bir badire atlatmaya kararlıydı. Bu kez de Hacı Murat filminde sol kaval kemiği kırıldı. Kırık olsa da durabildi Cüneyt Arkın!

CÜNEYT ARKIN KİMDİR

Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Arkın 1937 yılında doğdu.

Arkın, Eskişehir’in bir köyünde doğdu, yokluk içinde büyüdü. Çok çalışkandı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Doktor oldu.

1963 yılında “Artist” dergisinin düzenlediği Sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963’te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü’nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.

Askerlik bitince, 1964’te Halit Refiğ’in “Gurbet kuşları” filmiyle sinemaya adım attı.

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