Emekli promosyonunda Aralık listesi güncellendi!

Banka banka emekli promosyon kampanyaları yeni aya girilmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini aldı. Gerek bünyesine yeni müşteri çekmek gerekse mevcut müşterilerini korumak isteyen özel bankalar, promosyon kampanyalarını güncel tutuyor. Öte yandan Kasım ayında kamu bankaları dahil anlaşmalı bankaların emeklilere ödeyeceği promosyon tutarlarında taban sınır SGK tarafından belirlenmişti. Bu karar ile beraber promosyon yarışına kamu bankaları da dahil olurken Aralık ayı emekli promosyon ödemeleri merak konusu oldu. Peki, Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, bankaların emekli promosyon kampanyalarında son durum ve tüm detaylar…

Buna göre, emekli aylığı 3 bin 500 TL’ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım’dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak.

Ancak farklı bankaya geçme durumu varsa bunun için taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.

Eğer kişi aynı banka üzerinden maaş almaya devam edecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek.

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank’tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için;

Halkbank’tan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Daha önce Halkbank’tan promosyon ödemesi almış ve taahhüt süresi devam eden müşterilerin iade etmesi gereken tutar, yeni ödenecek promosyon tutarından mahsup edilerek ödeme yapılacaktır.

10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödemesi yapılacak.

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

İŞ BANKASI

Emeklilere 7.500 TL’ye Varan Promosyona Ek Maximum Kart’ları Aidatsız Kullanma Fırsatı!

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.