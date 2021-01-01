Sevgilisinin oğlu uyanınca ortalık karıştı

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İzmir Karabağlar’da Özkan A. sevgilisi B.K.’nın evine barışmak ve evlenmeye ikna etmek için gece yarısı gitti. Ancak kadının oğlu uyanınca Özkan A. evden kaçmak için balkondan balkona sarkarken 1. kattan düşüp ağır yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Reis Mahallesi Yıldız Caddesi’ndeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Özkan A. (37) konuşmak için eski sevgilisi olduğu ileri sürülen B.K.’nin 4’üncü kattaki evine gitti.

Özkan A. ile barışıp evlenmeye ikna etmeye çalıştığı B.K. arasında tartışma çıktı. Bu sırada B.K.’nin odada uyuyan oğlu uyandı.

Eski sevgilisinin oğlunu karşısında gören Özkan A., balkona kaçıp, kapıyı kilitledi.

Özkan A. daha sonra balkondan balkona tutunup 1’inci kata kadar, tadilat nedeniyle kurulu olan demir iskeleye ulaştı. Ancak Özkan A., burada dengesini kaybedip aşağı düştü. Beton zemine çakılan Özkan A., ağır yaralandı.

Gürültüye uyanan bina sakinleri, polis vei sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, ağır yaralanan Özkan A.’yı ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan Özkan A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.