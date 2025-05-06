KANAL D’NİN UZAK ŞEHİR DİZİSİNE RAKİP GELİYOR

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin ilgisini çeken “Uzak Şehir” dizisine güçlü bir rakip geliyor. Now TV’de ekrana gelecek yeni dizinin hazırlıkları hızla sürerken, projeye dair ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Dizinin ismi henüz açıklanmasa da başrol oyuncusu ve yapım ekibi belli oldu.

SENARYO ERCAN UĞUR’A, YÖNETMENLİK DENİZ ÇELEBİ DİKİLİTAŞ’A EMANET

Yeni dizinin senaryosunu daha önce birçok başarılı projeye imza atmış olan Ercan Uğur kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise deneyimli isim Deniz Çelebi Dikilitaş yer alacak. Bu ikilinin bir araya gelmesi, izleyicilere yüksek prodüksiyonlu ve etkileyici bir hikâye vadettiği şeklinde yorumlanıyor.

BAŞROLDE BİRAN DAMLA YILMAZ VAR

Yeni dizinin başrolünde genç ve yetenekli oyuncu Biran Damla Yılmaz yer alacak. Daha önce rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesi edinen Yılmaz, bu kez “Yıldız” isimli karaktere hayat verecek. Yılmaz’ın canlandıracağı Yıldız karakterinin nasıl bir hikâyeye sahip olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

ÇEKİMLER ŞANLIURFA’DA YAPILACAK

Dizinin çekimleri, kültürel dokusuyla dikkat çeken ve son yıllarda dizi yapımlarına ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek. Mekân seçiminden oyuncu kadrosuna kadar titizlikle hazırlanan projeye dair ilerleyen günlerde daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

İSMİ HENÜZ AÇIKLANMADI, MERAK ARTIYOR

Now TV’de yayınlanacak dizinin adı henüz yapımcılar tarafından duyurulmadı. Ancak iddialı kadrosu ve güçlü yapım ekibiyle “Uzak Şehir” dizisine ciddi bir alternatif olacağı konuşuluyor. Yeni dizinin önümüzdeki yayın döneminde reyting rekabetine nasıl bir etki yaratacağı şimdiden büyük merak uyandırıyor.