ECE ERKEN’DEN ESRA EROL VE FİKRET ORMAN’A SERT TEPKİ

Ünlü sunucu Ece Erken, Beşiktaş Kulübü’nün düzenlediği özel gecede sunuculuk yapacağına dair söz almasına rağmen, görevin kendisine haber verilmeden ve açıklama yapılmadan Esra Erol’a verildiğini açıkladı. Sosyal medyada ve TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programında yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Erken, bu durumun hem kişisel hem mesleki olarak kendisini üzdüğünü söyledi.

“KARAKTER MESELESİ” DİYEN ECE ERKEN, FİKRET ORMAN’A TEPKİ GÖSTERDİ

Ece Erken, açıklamasında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a da göndermede bulunarak, yaşananların “karakter meselesi” olduğunu belirtti. Erken, “Eymen’in doğum gününde Esra Erol ile Fikret Orman’ı ben tanıştırdım. O gece sunuculuk görevi Esra’ya verildi. Bana ne bilgi verildi ne de herhangi bir açıklama yapıldı. Beşiktaş’a gönül veren biri olarak çok kırıldım” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRAN AÇIKLAMALAR

Ece Erken’in sözleri sosyal medya platformlarında gündem olurken, magazin ve spor camiasından da çeşitli tepkiler geldi. Ünlü sunucunun, hem Esra Erol’a yakın çevresi hem de Beşiktaş yönetimiyle ilgili yaptığı açıklamalar, tartışmanın dozunu artırdı.

BEŞİKTAŞ VE FİKRET ORMAN’DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu ana kadar Beşiktaş Kulübü ve eski başkan Fikret Orman’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Taraftarlar ve magazin takipçileri, gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.