PELİN AKİL’DEN BOŞANMA İDDİALARINA SERT YANIT

Ünlü oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile evliliğinde kriz yaşadığı ve reklam anlaşmaları nedeniyle boşanmayı erteledikleri yönündeki iddialara ilk kez net bir şekilde yanıt verdi. Bir davette 2. Sayfa muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Akil, gündemi uzun süredir meşgul eden söylentilere karşı sessizliğini bozdu.

“BU ÇOK BÜYÜK BİR SAÇMALIK”

Son aylarda sosyal medyada ve magazin basınında sıkça yer alan “boşanmayı reklam anlaşmaları yüzünden erteliyorlar” iddialarına tepki gösteren Pelin Akil, bu söylentileri “çok büyük bir saçmalık” olarak nitelendirdi. İki çocuk annesi oyuncu, özel hayatına dair konuşmak istemediğini belirterek, “İki tane güzeller güzeli kızımız var. Bu yüzden konu hakkında konuşmak istemiyorum ama öyle bir şey asla yok” dedi.

EVLİLİKLERİYLE ÖRNEK GÖSTERİLEN ÇİFTTİLER

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikâh masasına oturmuş, 2019 yılında ise Alin ve Lina adında ikiz kızlarını kucaklarına almışlardı. Uyumlu birliktelikleriyle örnek gösterilen çiftin, son 6 aydır ayrı yaşadığına dair haberler gündeme gelmişti.

REKLAM ANLAŞMASI İDDİASI GÜNDEMİ SALLAMIŞTI

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın ortaya attığı “reklam sözleşmeleri nedeniyle boşanamıyorlar” iddiası kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, çiftin özel hayatı hakkında çok sayıda spekülasyon yapılmasına neden olmuştu. Bu iddia, kamuoyunun çiftin evliliğine dair merakını daha da artırmıştı.

DAHA ÖNCE DE “BOŞANMIYORUZ” DEMİŞTİ

Pelin Akil daha önce yaptığı bir açıklamada, “Şu an için boşanma düşünmüyoruz” ifadesini kullanmıştı. Ancak bu açıklamada geçen “şu an için” vurgusu dikkat çekmiş ve dedikoduları dindirmeye yetmemişti. Çift, genel olarak boşanma haberlerine sessiz kalmayı tercih etmişti.

ÇOCUKLARI İÇİN MEDYADAN UZAK DURMAYI TERCİH EDİYORLAR

Pelin Akil, yaptığı son açıklamada, medyadaki spekülasyonlara karşı çocuklarının psikolojisini korumak adına temkinli davrandıklarını belirtti. Ünlü çiftin, özel hayatlarına dair detayları kamuoyuyla paylaşmama yönündeki tercihleri, aile yaşantılarına saygı gösterilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.