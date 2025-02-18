KAÇAK ALKOL FACİASI: 59 ÖLÜ

Ankara’da Kaçak Alkol Fasciası: 59 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara’da son zamanlarda yaşanan kaçak alkol faciası, büyük bir felakete yol açtı. Çiftlik köyü ve bazı mahallelerde artan alkol zehirlenmeleri sonucu 59 kişi hayatını kaybetti. 35 kişi ise yoğun bakımda tedavi” altına alındı. Sağlık isteyenler, ölümlerinin ardından kaçak alkol tüketimi olduğunu belirtiyor.

Kaçak Alkole Yönelik Sıkı Takip Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından başlatılan soruşturmayı derinleştirerek, kaçak alkol ticaretiyle ilgili 28 kişiyi tutukladı. Ekipler, kaçak alkol üretimi ve şeytan şebekelerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan incelemelerde, tespit edilen alkol analizlerinde büyük çoğunluğun metanol sağladığı ve bunun sonucunda da düşüş etkilerinin oluştuğu rapor edildi.

Kaçak Alkolün Tehlikeleri: Metanolün Zararlı Etkileri

Metanol, özellikle sahte içkilerde bulunan ve insanın güvenliğini koruyan bir maddedir. İçlendiğinde gözde körlüğe, beyin ve böbrek nakline yol açabiliyor, hatta ölüm riski taşıyor. Uzmanlar, sahte alkol tüketiminden kaçınma konusunda uyarıyor ve gerçek alkol dağıtımlarını nasıl ayırabileceği konusunda bilgilendirme yapıyor.

Kaçak Alkollerin Tüketiciler Üzerindeki Etkileri ve Zararları

Ankara’daki bu cephede kaçak alkolün tehlikelerine bir kez daha dikkat çekildi. Sağlık bilgileri, alkol alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değiniyor. Etiketlerin hasar görmediği, şüpheli şekilde ucuz olup olmadığı ve mobil uygulamalarla alkolün güvenilirliğinin kontrol edilmesi gibi önlemler, tüketicilerin tüketilebilmesi için kritik.

Yetkililerden Kritik Uyarılar

Tüketicilere yönelik uyarıların yanı sıra, İçki Toptancıları Derneği de kaçak alkol satışlarının önlenmesi için daha fazla denetim yapılması vurgulanıyor. Yetkililer, sahte alkol üretimi ve ticareti ile mücadele için yasal düzenlemelerin çoğalmasını ifade ediyor.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/