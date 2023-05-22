Sinan Oğan’ın ikinci tur kararı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede de bazı temel konular üzerinde anlaştıkları dile getiriliyor. Fakat en önemli detay şu: Sinan Oğan desteği karşılığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bakanlık ya da hükümette herhangi bir görev talep etmedi, hiçbir konuda pazarlık yapmadı.
Oğan’ın AK Parti ile belirli konular üzerinde anlaştıkları ifade ediliyor.Buna göre, Sinan Oğan’ın AK Parti’ye özellikle şu konu başlıkları üzerinde hassasiyetini dile getirdiği belirtiliyor:- HDP ve HÜDAPAR gibi terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan partilere hükümette görev verilmeyecek.- Sığınmacılar konusunun çözülmesi bir takvime bağlanacak.- Anayasa’nın ilk dört maddesi tartışmaya açılmayacak.Sinan Oğan, bugün (22 Mayıs) bu başlıklar dahilinde Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Erdoğan’a desteğini açıklayacak.Tabii ilk turda Sinan Oğan’a oy veren 2 milyon 831 bin 208 seçmenden kaçının ikinci turda Erdoğan’ı destekleyeceğini de 28 Mayıs akşamı görmüş olacağız.