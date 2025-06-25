İzmir Foça’da Orman Yangını: 11 Uçak ve 13 Helikopterle Müdahale Sürüyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde artan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. İzmir’in Foça ilçesinde çıkan yangına, havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Yangın Bozköy Mahallesi’nde Başladı

Foça’nın Bozköy Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Havadan ve Karadan Müdahale Yoğunlaştı

Yangına, Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde 11 yangın söndürme uçağı ve 13 helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan da 32 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozerle söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Dumanlar Şehrin Dört Bir Yanından Görülüyor

Yangının çıkış noktası olan Bozköy çevresinde yükselen dumanlar, Foça ve çevre yerleşimlerden net şekilde gözlemlenebiliyor. Yetkililer, vatandaşlara yangın bölgesine yaklaşmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kontrol Altına Almak İçin Zamanla Yarışılıyor

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çabası sürerken, yangının yayılma riskine karşı önlemler artırıldı. Bölgede rüzgarın etkisiyle alevlerin yön değiştirebileceği ifade ediliyor.

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