JENNIFER LOPEZ’TEN İSTANBUL’DA GÖRKEMLİ KONSER

İstanbul, 2025 yazında kültür ve müziğin buluşma noktası oldu. ABD’li pop ikonu Jennifer Lopez, İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı’da sahne aldı. 6 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelen sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir performans sundu.

Sahneye “On The Floor” ile Çıktı, Coşku Zirveye Ulaştı

Konserin açılışını “On The Floor” ile yapan Lopez, sahne enerjisiyle izleyicileri adeta büyüledi. Repertuarında yer alan hit parçaların yanı sıra özel düzenlemelerle müzikseverlere sürprizler sundu. Sahne şovları, dans koreografileri ve ışık tasarımıyla konser, uluslararası standartlarda bir gösteriye dönüştü.

Lopez: “İstanbul’da Olmak Harika Bir His”

Sanatçı, konser sırasında İstanbul’a duyduğu hayranlığı dile getirerek, “İstanbul’da bulunduğuma inanamıyorum. Uzun süre geçti, burayı çok özlemişim” dedi. Seyircilerle etkileşim kuran Lopez, şarkılarına eşlik etmelerini isteyerek, “Güzel vakit geçiriyor muyuz? Eğlenceli anlar yaşamaya hazır mısınız?” sözleriyle coşkuyu artırdı.

Festivalde Müzik Dışında Neler Var?

İstanbul Festivali, sadece müzikle sınırlı değil. 17 Ağustos’a kadar sürecek etkinlikte katılımcılar; geleneksel Türk mutfağından sokak lezzetlerine, uluslararası yemek seçeneklerinden hafif atıştırmalıklara kadar geniş bir gastronomi deneyimi yaşayabiliyor. Ayrıca FIBA standartlarında basketbol müsabakaları, e-spor turnuvaları, RopeLand macera alanı, dikey hava tüneli ve eğlence parkı gibi aktivitelerle her yaşa hitap eden bir program sunuluyor.

İstanbul’un Kültürel Diplomasi Gücü

Jennifer Lopez’in İstanbul’daki konseri, şehrin uluslararası kültürel etkinliklerdeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Festivali, hem yerli hem yabancı turistler için cazibe merkezi haline gelirken, şehrin marka değerine katkı sağlıyor.