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Bensu Soral’dan Boşanma Açıklaması

Bensu Soral’dan Boşanma Açıklaması
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15 Ekim 2021 - 15:20

2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş’ın boşandığı iddia edilmişti. Dün akşam bir davette görüntülenen Bensu Soral, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Boşanma iddiasının asılsız olduğunu söyleyen Soral, “Gerçek değil o haber! Biz zaten Hakan ile ortak bir açıklama yaptık. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Daha önce anlattığımız gibi, hala bir karar veremedik. Bir boşanma söz konusu değil. Olursa zaten bunu saklamayız. Olduğunda sizinle paylaşırız. Şuan evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet zaten bu işler…”

“ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR”

Geçtiğimiz günlerde Hakan Baş‘ın gece kulübünde Mina Ceran ile samimi bir şekilde eğlendiği iddia edilmiş, ikili ortak açıklama ile iddiaları yalanlamıştı:

“Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.”

Ardından Bensu Soral‘ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile samimi fotoğrafına Snob Magazin ulaşmıştı.

Hakan Baş, geçtiğimiz hafta şarkıcı Edis’in asistanlığını yaptığı öğrenilen Simge İnce ile Nişantaşı’nda bir parti çıkışı görüntülendi.

 

 

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