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Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi

Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi
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08 Aralık 2022 - 16:07
İmam hatip liselilerine yönelik söylediği sözler medeniyle ağustos ayında hapis yatan Gülşen, yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla oğlu Azur’un yanına İspanya’ya gitti. Bir süredir gözlerden uzak olan şarkıcının konserlere başlayacağı yönündeki söylentilerin ardından açıklama yapan menajeri, “Konser anlaşmamız yok” dedi.

Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi - Sayfa 1

Başarılı şarkıcı Gülşen, 30 Nisan’da verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatıldı ve ağustos ayında hapis yattı.

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Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi - Sayfa 2

Tahliye olduktan sonra bir süre sonra yurt dışı yasağı da kaldırılan şarkıcı, İspanya’da yaşayan oğlunun yanına gitti. Olayların ardından gözlerden uzak bir hayat yaşayan şarkıcının eski konser maratonuna geri döneceği iddia edildi.

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Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi - Sayfa 3

“KONSER ANLAŞMAMIZ YOK”
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; davası devam eden sanatçının yakında sahnelere döneceği, yılbaşında da Mısır’ın başkenti Kahire’de konser vereceği konuşulmaya başlandı.

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Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi - Sayfa 4

İddiaların ardından açıklama yapan Gülşen’in menajeri Haluk Şentürk, iddiaları yalanlayarak “Henüz bir konser anlaşmamız yok, çok fazla haber çıkıyor ama anlaşma yaptığımız bir yer yok” dedi.

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Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi - Sayfa 5
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Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi - Sayfa 6
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Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi - Sayfa 7

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