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Haluk Bilginer’in alacağı ücret dudak uçuklattı. Angelina Jolie ile başrolde oynayacak

Haluk Bilginer’in alacağı ücret dudak uçuklattı. Angelina Jolie ile başrolde oynayacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Ekim 2023 - 10:43

Yeni projesinde Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile kamera karşısına geçecek olan Emmy ödüllü usta oyuncu Haluk Bilginer’in filmden kazanacağı ücret ortaya çıktı.

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas’ın hayatını anlatan ‘Maria’ filminde Angelina Jolie, ‘Callas’ı, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör ‘Aristotle Onassis’i canlandıracak.

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Filmin çekimleri başladı. Posta gazetesinde yer alan habere göre; Haluk Bilginer, Maria filmindeki rolü için 800 bin dolar (22 milyon TL) kazanacak. Ayrıca usta sanatçının, filmin gişesinden de yüzdelik pay alacağı öğrenildi.

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NEW YORK’TA YAŞAYAN BİR YUNAN GÖÇMEN

Filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı. “Maria”, ünlü sopranonun 1970’lerin Paris’indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak. New York’ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi ve Aristotle Onassis’in uzun süreli metresi oldu.

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Jackie Kennedy’nin ikinci eşi olan Onassis onunla evlenmek için kendisini terk ettikten sonra Callas önce İtalya’ya, ardından Fransa’ya taşındı. İhaneti tam olarak atlatamayan Callas, 1977’de, 52 yaşındayken kalp krizinden öldü. Onassis’in ilişkileri boyunca Callas’a taciz ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu da gündeme geldi.

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