JENNIFER LOPEZ’İN ALIŞVERİŞ TURUNDA BEKLENMEDİK ENGEL!

İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı’da sahne alacak olan Jennifer Lopez, konser öncesi şehri keşfetmek için alışveriş turuna çıktı. İstinye Park’ta mağazaları gezen Lopez, Chanel mağazasına girmek istediğinde “Doluyuz” cevabıyla karşılaştı.

KÜLTÜREL ŞOK VE ZARİF TAVIR

Jennifer Lopez’in dünyaca tanınan bir yıldız olmasına rağmen mağaza görevlisinin kendisini tanımadığı iddia edildi. Bu durum, kültürel farkındalık ve müşteri deneyimi açısından tartışma yarattı. Lopez’in “Tamam, sorun değil” diyerek geri çekilmesi, zarif tavrının bir yansıması olarak değerlendirildi.

İSTANBUL’DA MODA VE MİSAFİRPERVERLİK

Lopez, Chanel mağazasından sonra Celine ve Beymen gibi markalarda alışverişine devam etti. İstanbul’un lüks alışveriş destinasyonları arasında yer alan İstinye Park, bu olayla birlikte uluslararası basında da yer buldu. Lopez’in kahve ve lokum alışverişi yapması ise Türk kültürüne olan ilgisini gösterdi.