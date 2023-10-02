Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İzmir’de Atatürk büstüne alçak saldırı. Atatürk Yunan’ı yendi diye mi rahatsızsınız

İzmir’de Atatürk büstüne alçak saldırı. Atatürk Yunan’ı yendi diye mi rahatsızsınız
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
02 Ekim 2023 - 15:42

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Ferahlı Parkı’ndaki Atatürk büstüne saldırıldı. Kimliği henüz tespit edilmeyen saldırganların Atatürk büstünü tamamen kırdı.

İzmir’in Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi’ndeki parkta bulunan Atatürk büstüne saldırıldı.

Saldırıda Atatürk büstü tamamen parçalanırken, kaidenin üzerine bölücü terör örgütünün ve sözde liderinin ismi yazıldı.

105919257-ataturk-bustu-saldiri.jpg

“HAİN SALDIRI”

Parkı geçen yıl tamamen yenilediklerini vurgulayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Biz Konak Belediyesi olarak, bu hain saldırıyla ilgili şikâyetlerimizi adli mercilere ilettik. Güvenlik güçlerimizin de bu hainleri bir an önce bulacağına inanıyoruz. Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte güzel vakit geçirecekleri ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Muhtarlık binamızın da içinde bulunduğu Ferahlı Parkı’mızı da geçen yıl tamamen yenilemiştik. Atatürk büstümüzün bakım onarımı da yapmıştık. Kimsenin de huzur bozmaya hakkı yok. Bu hain saldırının sorumluları bir an önce yakalanmalı” diye konuştu.

“ATATÜRK BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜMÜZ OLMALI”

Bir süredir Atatürk heykelleri ve anıtları hedef alınarak benzer saldırıların yurt genelinde düzenlendiğine dikkat çeken Batur, şöyle konuştu:

“Şunun altını önemle çizmek istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk sevgisi bizim hepimizin en büyük birleştirici gücü olmalıdır. Vatanını canı pahasına savunmuş, düşmandan kurtarmış, bir ülkeyi küllerinden yeniden ayağa kaldırmış, dünyanın saygı duyduğu böylesi büyük bir liderin, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözünü toplum olarak aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. Dostluğumuza, kardeşliğimize daha da çok sahip çıkmalıyız.”

kapak-105634.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Koca’dan kapanma ve aşı açıklamasıBakan Koca’dan kapanma ve aşı açıklaması
Benzin ve motorine dev zam göründü. Bu zam araç sattırırBenzin ve motorine dev zam göründü. Bu zam araç sattırır
Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildiMahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi
Ankara’da saldırı düzenleyen teröristlerden birinin kimliği belli olduAnkara’da saldırı düzenleyen teröristlerden birinin kimliği belli oldu
Ankara’daki bombalı saldırı girişiminden yeni detaylar! Teröristler kendilerine aile izlenimi vermişAnkara’daki bombalı saldırı girişiminden yeni detaylar! Teröristler kendilerine aile izlenimi vermiş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise dünyaca ünlü şarkıcıyla Paris’te buluştu. Dakikalarca sohbet ettiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Koca’dan kapanma ve aşı açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Benzin ve motorine dev zam göründü. Bu zam araç sattırır
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da yağışın biteceği tarih belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahkemeden sürücülere oh çektirecek karar: O trafik cezası iptal edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’da saldırı düzenleyen teröristlerden birinin kimliği belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzmir’de Atatürk büstüne alçak saldırı. Atatürk Yunan’ı yendi diye mi rahatsızsınız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kaçak Ferrari ve Mercedeslere satış yasağı geldi: Listede kimler var?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
O ‘borsacı’nın kimliği ortaya çıktı! ‘Firari zanlı’ olarak aranıyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’daki bombalı saldırı girişiminden yeni detaylar! Teröristler kendilerine aile izlenimi vermiş
SON DAKİKA HABERLERİ
Araç sahipleri dikkat: LPG’ye zam yolda!Ekim 2, 2023-10:54 am
Akbank’ta genel müdür değişti! KAP’a bildirildi…Ekim 2, 2023-10:53 am
Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın!Ekim 2, 2023-10:52 am
AYM Başkanı Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz!Ekim 2, 2023-10:49 am
Aboubakar, Beşiktaş tarihine geçti!Ekim 2, 2023-10:47 am
Balotelli, Süper Lig’e gollerle döndüEkim 2, 2023-10:46 am
G.Saray’ın Devler Ligi’ndeki rakipleri puan kaybetti!Ekim 2, 2023-10:45 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !