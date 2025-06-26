REYTİNG ZİRVESİ YİNE DEĞİŞMEDİ: İLK 3 AYNI

24 Haziran 2025 tarihli reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirvede yer alan programlar yine değişmedi. Gündüz kuşağının güçlü isimleri Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da, prime time’da ise MasterChef Türkiye, izlenme oranlarında ilk üçü kimseye kaptırmadı.

TOTAL GRUBU İLK 3:

Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) Esra Erol’da (ATV) MasterChef Türkiye (TV8)

AB GRUBU İLK 3:

MasterChef Türkiye (TV8) Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) Esra Erol’da (ATV)

ABC1 GRUBU İLK 3:

MasterChef Türkiye (TV8) Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) Esra Erol’da (ATV)

Gerek sabah kuşağında Müge Anlı ve Esra Erol’un yakaladığı başarı, gerekse MasterChef’in prime time’daki güçlü performansı, bu üç ismi zirvede sabit tutmaya devam ediyor. Tüm kategorilerde aynı yapımların yer alması, ekranların en çok takip edilen içeriklerinin istikrarını bir kez daha gösterdi.