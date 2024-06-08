Sınavdan 1 saat önce okulun önüne gelmesine rağmen YKS’ye giremedi

YKS heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Sınav yeri Beylikdüzü Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu olan bir aday, sınava girmek için 1 saat önceden gelip okulun önünde beklemeye başladı. 10.15’e kadar içeri girebileceğini düşünen aday, geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı.
Sınav yeri Beylikdüzü Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu olan bir aday, sınava girmek için 1 saat önceden gelip okulun önünde beklemeye başladı. 10.15’e kadar içeri girebileceğini düşünen aday, geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı.
Türkiye genelinde 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15 te başladı. 15 dakika önceden kapıların kapandığı sınava her sene olduğu gibi bu sene de geç kalanlar oldu.
“ÇOK ÜZÜLÜYORUM HEPİNİZE”
Sınav yeri, Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu olan bir aday, sınava girmek için 1 saat önceden gelip okulun önünde beklemeye başladı. 10.15’e kadar içeri girebileceğini düşünen aday, sınava geç kaldı.
Sınav salonuna alınmayan aday okulunun önünden ayrıldı. Adayın okulun önünde olduğu halde sınava geç kaldığını duyan belediye çalışanı “Çok üzülüyorum hepinize” diyerek karşılık verdiği görüldü.
YÜZÜNÜ KAPATIP UZAKLAŞTI
Öte yandan Antalya’da da sınava yaklaşık 3 dakika geciken adaylardan 1’i yüzünü kapatarak okulun kapısından hızla uzaklaştı.
BİSİKLETLE GELDİ, YETİŞEMEDİ
Aksaray’da ise sınava girmek için bisikletiyle okul bahçesine gelen, koşarak okul kapısına giren öğrenci giriş saatini saniyeler kala kaçırdı.
TAHLİYE OLDU SINAVA GİREMEDİ
Zonguldak’ta da son dakikada sınav yerine gelen bir öğrenci, sınava alınırken, geçen hafta cezaevinden tahliye olan Semih Çufalı (19) sınav yeri cezaevi görünürken yeri değiştirildiği için sınava geç kaldı.