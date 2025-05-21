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SİİRT BITTIM SABUNU TESCİLLENDİ!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Siirt’in doğal ve kültürel miraslarından biri olan bıttım sabunu, artık resmi olarak koruma altında. Türk Patent ve Marka Kurumu, “Siirt bıttım sabunu” ismini coğrafi işaret ile tescil ederek sabunun üretim yerini ve kalitesini resmen onayladı.

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, bu tescil sürecinin hem kentin tanıtımı hem de ekonomik kalkınması açısından önemli bir adım olduğu belirtildi. Tescil başvurusu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılmış ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanmıştır.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLİYOR

Siirt bıttım sabunu, tamamen doğal içeriklerle üretiliyor. Sabunun ana hammaddesi olan bıttım (yabani fıstık) yağı ve menengiç yağı, bölgeye özgü bitkilerden elde ediliyor. Kimyasal katkı maddesi içermeyen bu sabun, yüzyıllardır halk arasında cilt dostu ve şifalı olarak biliniyor.

SAÇA VE CİLDE FAYDALARIYLA BİLİNİYOR

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda, bıttım sabununun egzama, mantar, kepek ve saç dökülmesi gibi sorunlara karşı etkili olabileceği öne sürülüyor. Antibakteriyel özellikleriyle dikkat çeken sabun, özellikle doğal ürün tercih eden tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor.

SİİRT’İN YEREL DEĞERLERİ KORUNUYOR

Valilik açıklamasında, kentin kültürel ve ekonomik değerlerinin tescillenerek gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılan çalışmaların devam edeceği vurgulandı. Bıttım sabununun tescillenmesi, Siirt’in yerel ürünlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı açısından da önemli bir gelişme olarak görülüyor.

SİİRT BITTIM SABUNU TESCİLLENDİ!
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