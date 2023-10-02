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Ankara’daki bombalı saldırı girişiminden yeni detaylar! Teröristler kendilerine aile izlenimi vermiş

Ankara’daki bombalı saldırı girişiminden yeni detaylar! Teröristler kendilerine aile izlenimi vermiş
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ekim 2023 - 15:32
Ankara’daki bombalı saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin, gasbettikleri araca bombayı Adana’da yükledikleri ve Ankara’ya Saimbeyli-Feke yolunu kullanarak geldikleri tespit edildi. Teröristlerin otomobili gasbetmeden önce de yanlarındaki bir kadın ve çocukla birlikte aile izlenimi vererek hareket ettikleri ortaya çıktı. Kendilerini davulcu olarak tanıtan teröristler, yakın köye düğün için gittiklerini ve davullarının patladığını söylemiş.
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Ankara’daki bombalı saldırı girişiminden yeni detaylar! Teröristler kendilerine aile izlenimi vermiş
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