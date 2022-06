Efsane isim Cüneyt Arkın’a son veda!

85 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende Murat Arkın gözyaşlarına hakim olamadı. Cüneyt Arkın’ın cenaze töreninde Murat Arkın, babasının repliğiyle konuşmaya nokta koydu. Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Cüreklibatır da konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı. Betül Arkın ise konuşmasında “Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef” dedi.

Battal Gazi, Dünyayı Kurtadan Adam ve dahası Cüneyt Arkın bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın’ı kaybettik. Usta oyuncu, salı günü evinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus’ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak 85 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüneyt Arkın’ın cenazesi eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı.

MURAT ARKIN’IN ZOR ANLARI

Arkın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu. Gözyaşlarını tutamayan Murat Arkın babasını tabutunu sevdi.

Arkın’ın Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi, sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi’ne getirildi. Tören alanında Nuri Alço, Ediz Hun gibi ünlü isimler görüntülendi.

BETÜN ARKIN: GİTTİ DÜNYAYI KURTARDI…

Betül Arkın, AKM’ye girmeden önce açıklama yaptı. Betül Arkın, “Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef. Evinde ölmek isterdi. Evinde öldü” dedi.

“BEDENİMDEN BİR PARÇA KOPMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”

Konuşma yapmak için sahneye çıkan ilk isim ise Ediz Hun oldu. Usta aktör, “Acımız çok büyük. Sene 1963, sevgili Cüneyt ile sinemeya giriş yılımız. 59 yıl geçti… Olağanüstü bir insandı. Her rolün üzerinden gelebilecek kabiliyetli bir insandı. Çalışkandı, azimliydi. Cüneyt’teki kabiliyet bazı dünya starlarında yoktu. Bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Tarih yapraklarında Cüneyt Arkın ismi altın harflerle yazılacaktır. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

“KONUŞMAK ÇOK GÜÇ”

Murat Arkın yaptığı açıklamada “Bizim ailemiz güzel bir aile. Ama bugün sizlerin sayesinde anladım ki bizim ailemiz daha büyükmüş. Ayaklarınıza sağlık. Babam övülmeyi çok sevmezdi bu tören aslında onu sevenler bizler için. O hayatımda hep milletim dedi, halkım dedi, vatanım dedi… O şimdi cennete gitti biliyorum ama gerçekten böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar. Konuşmak çok güç. Baktığım her yerde o var. Attığım her adımda o var… Oğlum bela üzerine gelirse kaç bu senin korkak olduğunu göstermez, geri adım at. Ama baktın adım atacak yer kalmadı beladan daha bela ol.

Dili, dini, ırkı, politik görüşü ne olursa olsun tüm insanları birleştiren biri olmuş Cüneyt Arkın. Onun filmleriyle açılışı yaptık onun repliğiyle bitirmek istiyorum: Ağlamayın bre! Böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!”

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Cüneyt Arkın’in oğlu Kaan Cüreklibatır konuşurken güçlük çekti. Kaan Cüreklibatır “Filmlerini izleye izleye iyi insan olmayı öğrendim. Yaşama cesaretinin ta kendisiydi o. Ben onun önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.

Kaan Cüreklibatır’ın konuşmasının tamamı ise şöyle:

“Ailemiz çok güzel bir aile birbirini seven sayan ve kollayan bir aile… Büyüdük, evlendik, çocuklarımız oldu. Temelimiz bizi eğiten, bize öğretmen olan babamız… Aslında onunki ölüm değil. Ölümle gelen ölümsüzlük. Hayatı çok zor yaşamış ama dolu dolu yaşamış… Anneme hep şöyle derdi ‘Betül sen dünyaya yetecek kocaman bir merhametsin’, Murat’a ‘santranç oynarken beni yine yendin oğlum’ derdi. Bana gelince ‘ne güzel gözlerin var, dünyaya mavi mavi gülümsüyorsun’ derdi. Küçüktüm bir röportajında ‘çocuklarınızı nasl yetiştiriyorsunuz’ diye sormuşlardı. Şu cevabı verdi: Ben çocuklarımın mutlu olmasını, gülmesini ve iyi insan olmasını istiyorum. Çocuktum anlayamamıştım, iyi insan nedir? nasıl olunur? diye. Filmlerini izleye izleye iyi insan olmayı öğrendi. Mütevaziliği, iyilerin hep kazandığını, kötülerin kaybettiğini öğrendim. Son kitabının yazılarını bana yazdırmıştı, bütün bedeninin ruhunun bana geçtiğine inanıyorum. Bir makalede şöyle diyordu ‘hayatı yaşamak cesaret ister’. Yaşam cesaretinin ta kendisiydi o… Bize düşen de onun eserlerini yaşatmak, ben onun önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Bana öğrettikleri için teşekkür ediyorum.”

FOTOĞRAF ÇEKENLERE TEPKİ

Cenaze töreninde fotoğraf çeken kişilere tepki gösterildi. Konuşmacı “Manzara değil burası sizi kenara alalım” diyerek anons geçti.

CÜNEYT ARKIN’IN CENAZESİNDEN GÖRÜNTÜLER

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da usta sanatçı için düzenlenen törene katıldı. Ersoy konuşmasında şunları söyledi:

“Türk sinema tarihinin maalesef bir devri kapanıyor. Kimliğinde, karakterinde sanatçı sıfatını taşıyan Cüneyt Arkın’ı ebediyete uğurluyoruz. Yüce rabbim mekanını cennet eğlesin. Sanat camiamızın başı sağolsun. Yüreğimize bir burukluk, bir acı çöktü. Cüneyt Arkın daima hatırlanacak, bıraktığı izler asla silinmeyecektir. Yol göstermeye, hafızamızı tazelemeye devam edecektir. Bugün onu uğurlarken dilimizde sadece şükran duyuyor olmamız her şeyi anlatıyor zaten. Atlas Sieması’nda bir köşeyi Cüneyt Arkın için ayıracağız ailesiyle görüşüp en iyi şekilde yaşatacağız.”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de törene katılan arasında yer aldı.

“BETÜL’DEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM”

Usta oyuncu, yalnızca röportajlarında değil, sosyal medya paylaşımlarında da eşine olan aşkını sık sık dile getiriyordu.

Arkın, 2020 yılında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, “Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül’den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!” demişti. Hatta Cüneyt Arkın, “Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum…” ifadelerini kullanmıştı.