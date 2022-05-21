Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı (21 Mayıs) hava nasıl olacak?

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji’nin değerlendirmeleri ile belli oldu. Yurt genelinde sıcak havalar devam ederken yapılan tahminlere göre Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İstanbul’da ise hava sıcaklıkları 24 derece olacak. Peki, hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 21 Mayıs hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneybatı ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 9°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORDU 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu
SAMSUN 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu
KARS -1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu
MALATYA 6°C, 23°C
Parçalı ve az çok bulutlu
VAN 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 27°C
Az bulutlu
SİİRT 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 28°C
Az bulutlu