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Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı (21 Mayıs) hava nasıl olacak?

Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı (21 Mayıs) hava nasıl olacak?
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21 Mayıs 2022 - 10:27

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji’nin değerlendirmeleri ile belli oldu. Yurt genelinde sıcak havalar devam ederken yapılan tahminlere göre Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İstanbul’da ise hava sıcaklıkları 24 derece olacak. Peki, hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 21 Mayıs hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneybatı ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

 

Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün (21 Mayıs) hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükseliyor

 

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün (21 Mayıs) hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükseliyor

 

HATAY 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

 

Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün (21 Mayıs) hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükseliyor

 

 

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORDU 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu

SAMSUN 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu

 

Son dakika... Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı: Bugün (21 Mayıs) hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükseliyor

 

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın (Cumartesi) az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu

KARS -1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu

MALATYA 6°C, 23°C
Parçalı ve az çok bulutlu

VAN 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 27°C
Az bulutlu

SİİRT 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 28°C
Az bulutlu

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