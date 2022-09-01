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2022 Dikey Geçiş Sınavı tercihleri tamamlandı! Tüm gözler sonuçlarda… DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 Dikey Geçiş Sınavı tercihleri tamamlandı! Tüm gözler sonuçlarda… DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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01 Eylül 2022 - 10:31

Yakın zaman önce başvuruları alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı’nın (2022-DGS) yerleştirme sonuçları için nefesler tutuldu. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 yıllık Üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Tercih süreci geride kaldı. Aldıkları puanlar ölçüsünde tercihlerini yapan adaylar da şimdi sonuçların açıklanmasına odaklandı. İşte, DGS tercih sürecinde son gelişmeler…

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercihleri 24 Ağustos-01 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos-07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılmıştı.

Bu bilgilere göre bu sene de tercih sonuçlarının 8 Eylül’de açıklanması ön görülüyor.

Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

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