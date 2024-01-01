İstanbul’da yürekler ağza geldi! Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı

Beyoğlu’nda 5 katlı boş bir binada oturan iki kişinin çıkarttığı ateş nedeniyle daire alev alev yandı. Arkadaşıyla birlikte alevlere uyanan binadaki bir şahıs, yangını çıkartan kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan kişi yaralı halde kaçarken, şahıs ise bedensel engelli kız arkadaşını kucağında binadan çıkarttı. Dairenin alev alev yandığı anlar kameralara yansırken, itfaiye yangını söndürdü. Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan boş bir binadaki dairede vakit geçiren iki kişiden biri ateş yaktı. Sıçrayan ateşin dairede büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.