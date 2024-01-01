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İstanbul’da yürekler ağza geldi! Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı

İstanbul’da yürekler ağza geldi! Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Temmuz 2024 - 16:31

Beyoğlu’nda 5 katlı boş bir binada oturan iki kişinin çıkarttığı ateş nedeniyle daire alev alev yandı. Arkadaşıyla birlikte alevlere uyanan binadaki bir şahıs, yangını çıkartan kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan kişi yaralı halde kaçarken, şahıs ise bedensel engelli kız arkadaşını kucağında binadan çıkarttı. Dairenin alev alev yandığı anlar kameralara yansırken, itfaiye yangını  söndürdü. Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan boş bir binadaki dairede vakit geçiren iki kişiden biri ateş yaktı. Sıçrayan ateşin dairede büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İstanbulda yürekler ağza geldi Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı

O esnada binada bedensel engelli arkadaşıyla bulunan bir şahıs, yangını çıkartan kişiyi göğsünden ve karnından bıçakladı.

İstanbulda yürekler ağza geldi Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı

YANGIN ÇIKARTANI BIÇAKLADI, ENGELLİ ARKADAŞINI KURTARDI

Bıçaklanan kişi can havliyle kaçarken, şahıs ise engelli kız arkadaşını kucağına alıp binadan çıkarttı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İstanbulda yürekler ağza geldi Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
Doğal gaz ekipleri ise vanayı kapatarak yangının büyümesini önledi. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavi ettiği engelli genç kız taburcu edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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