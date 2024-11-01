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Fethullah Gülen’in sır bavulu açıldı ‘İçinden neler çıktı?’

Fethullah Gülen’in sır bavulu açıldı ‘İçinden neler çıktı?’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2024 - 17:05

Fethullah Gülen’in sır bavulu açıldı 'İçinden neler çıktı?'

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in vasiyeti açıklandı. Gülen’e ait olan bir bavul ve çantanın kardeşleri tarafından açıldı. İşte içinden çıkanlar…

20 Ekim’de ABD’de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in vasiyeti ortaya çıktı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda 26 Ekim’de Gülen’e ait bir bavul ve çantanın kardeşleri Fazilet Korucuk ve Mesih Gülen ile akrabaları ve Adem Kalaç, Ahmet Kurucan, Cevdet Türkyolu, Kemal Gülen, Muhammed Yeşilyurt, Numan Yiğit ve Abdullah Aymaz tarafından açıldığı belirtildi.

Çantanın içerisinde FETÖ’nün kitaplarının telif haklarının “Cascade Trust” isimli bir vakfa devrettiğine dair bir vekaletname bulunduğu belirtildi. Vakfın kuruluş amacının ise “Gülen’in fikirlerini inceleyen, uygulayan eğitim kuruluşlarına dağıtılmasını yönlendirmek” olduğu söylendi.

GÜLEN’İN BAVULU VE ÇANTASINDAN ÇIKANLAR

Açıklamaya göre Gülen’in eşyaları şu şekilde:

Kitap teliflerinden kalan 20 bin 20 dolar,

Kefen parası olarak ayrılmış 2 bin dolar,

Hediye olarak kullanılmak üzere 12 bin 640 dolar değerinde çeyrek altın,

Yazıldığı dönemdeki borçlarının ödenmesini istediği vasiyetname,

Kitap teliflerini bir vakfa bağışladığını gösterir bir vekaletname,

1 adet köstekli saat, 1 adet takım elbise, kişisel eşyalar ve kimlik belgeleri.”

FETHULLAH GÜLEN NASIL ÖLMÜŞTÜ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen 20 Ekim’de ABD’DE St. Luke’s Hastanesi’nin Monroe kampüsünde doğal nedenlerden ötürü öldüğü açıklanmıştı. FETÖ elebaşı Gülen’in cenaze töreni 25 Ekim 2024’de yapıldı. FETÖ elebaşı 25 senedir yaşadığı Pensilvanya’daki çiftliğine gömülmüştü.

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