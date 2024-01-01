İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail’e ikinci şok: Hizbullah askeri üslerin görüntülerini yayınladı!

Hizbullah İsrail’in askeri üslerinin görüntülerini yayınladı.

Hizbullah, Golan Tepeleri’ndeki İsrail askeri üslerinin drone ile çekilmiş görüntülerini içeren yeni bir propaganda videosu yayınladı.Videonun ne zaman çekildiği bilinmiyor ancak söz konusu görüntüler İsrail medyasında büyük yankı uyandırdı. IDF’den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Hizbullah daha önce de hayfa limanı, limana yanaşmış donanma gemileri, demir kubbe bataryaları, roket motoru depoları, hava savunma tesisleri gibi stratejik noktaların insansız hava aracı görüntülerini paylaşmıştı. ABD medyası Hizbullah’ın bu hamlesinin İsrail üzerinde büyük bir şok etkisi yarattığını iddia etmişti.