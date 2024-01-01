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İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail’e ikinci şok: Hizbullah askeri üslerin görüntülerini yayınladı!

İsrail-Hamas savaşında son durum: İsrail’e ikinci şok: Hizbullah askeri üslerin görüntülerini yayınladı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Temmuz 2024 - 15:43

İsrail ordusunun Gazze’deki bazı bölgeler için yeni tahliye emirleri yayınlamasının ardından Gazze’de on binlerce kişi bir kez daha göç etmeye başladı. Hamas, tahliyelerin ateşkes ve rehine anlaşması için yapılan müzakereleri “sıfır noktasına” dönmesi tehlikesi taşıdığını söylerken, Hizbullah, Golan Tepeleri’ndeki İsrail askeri üslerinin drone ile çekilmiş görüntülerini içeren yeni bir propaganda videosu yayınladı.

Hizbullah İsrail’in askeri üslerinin görüntülerini yayınladı.

Hizbullah, Golan Tepeleri’ndeki İsrail askeri üslerinin drone ile çekilmiş görüntülerini içeren yeni bir propaganda videosu yayınladı.Videonun ne zaman çekildiği bilinmiyor ancak söz konusu görüntüler İsrail medyasında büyük yankı uyandırdı. IDF’den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Hizbullah daha önce de hayfa limanı, limana yanaşmış donanma gemileri, demir kubbe bataryaları, roket motoru depoları, hava savunma tesisleri gibi stratejik noktaların insansız hava aracı görüntülerini paylaşmıştı. ABD medyası Hizbullah’ın bu hamlesinin İsrail üzerinde büyük bir şok etkisi yarattığını iddia etmişti.

Gazze’de bilanço ağırlaşıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 243’e, yaralıların sayısı ise 88 bin 33’e yükseldiği kaydedildi.

İskoçya’nın eski başbakanı Hamza Yusuf: Rusya’yı kınayıp, İsrail’e silah satmak ikiyüzlülüktür

Hamza Yusuf, dün Rusya’nın Ukrayna’nın aralarında Kiev’de bulunan bir çocuk hastanesinin de bulunduğu birçok bölgesine füze saldırıları düzenlemesini kınadı. Yusuf saldırılar ile ilgili olarak, “Hastanelerin hedef alınması alçaklıktır ve evrensel olarak kınanmalıdır. Uluslararası hukuk herkes için geçerlidir ve bunu böylesine aleni bir şekilde ihlal edenlerden hesap sorulmalıdır” dedi.

 

Birçok dünya liderinin saldırıyı kınama açıklamaları sonrasında Yusuf, Gazze’deki mevcut duruma dikkat çekerek “Hastaneleri bombalayan ve çocukları öldüren Rusya’yı ahlaksızlığı nedeniyle haklı olarak kınıyor, ancak 14 binden fazla çocuğu öldüren ve Gazze’nin hastanelerini cezasız bir şekilde yok eden İsrail’e silah satmaya devam ediyorsanız, o zaman iki yüzlüsünüz demektir. Bu kadar basit” ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinden skandal itiraflar
İsrail askerlerinden skandal itiraflar

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana büyük bir yıkıma yol açtığı Gazze’deki saldırılarında yer alan askerler, ordunun sivillere rastgele ateş açtığını, evleri ateşe vererek yıktığını ve sokakların cesetlerle dolu olduğunu anlattı.Tel Aviv merkezli “+972” isimli internet sitesinin Local Call işbirliğiyle yaptığı ve Gazze’deki saldırılarda yer almış 6 İsrail askerine dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze’de sivillere yönelik katliamları ele aldı.
Habere göre, Gazze’deki aktif görevi sona eren 6 İsrail askeri, ordunun Filistinli sivilleri “girilmez bölge” olarak tanımladıkları yerlere girdikleri için rutin olarak infaz ettiğini söyledi.Öldürülen sivillerin cesetlerinin çürümeye ve sokak hayvanları tarafından yenilmeye bırakıldığını anlatan askerler, ordunun bu cesetleri uluslararası yardım konvoyları gelmeden gizlediğini kaydetti.Askerlerden ikisi ise “Filistinlilerin evlerini işgal ettikten sonra sistematik bir şekilde ateşe verme politikasına tanıklık ettiklerini” belirtti.
Çeşitli kaynaklar, “askerlerin kısıtlama olmaksızın ateş ederek stres attığını” aktarırken, Gazze’deki saldırılarda yer almış bir asker de “Eğer bir tehdit hissi bile varsa açıklamaya gerek yok, sadece ateş edersiniz.” ifadelerini kullandı. Bir asker, Filistinli sivillerin nasıl hedef alındığına ilişkin, “pencereden kendilerine bakan birinin dahi şüpheli olarak görüldüğü ve ateş edildiğini” anlattı.
İsrail ordusunun “görünüşte terk edilmiş yerlerde sebepsiz yere yoğun ateş açtığını” anlatan bir başka asker ise bu tür emirlerin doğrudan sahadaki komutanlardan geldiğini, bazen ise yukardan emir gelmese bile yaşandığını kaydetti.Bir başka asker ise Gazze’deki saldırılarda kullanılan yönteme ilişkin, “Önce vur, sonra sorular sor. Bu görüş birliğiydi. Gereksiz yere bir evi yerle bir edersek ya da mecbur olmadığımız birini vurursak kimse gözyaşı dökmez.” ifadelerini kullandı.

Gazze’de çatışmalar şiddetleniyor
Gazzede çatışmalar şiddetleniyor

AFP haber ajansı İsrail ordusunun harap olmuş Gazze’ye başlattığı büyük çaplı operasyon nedeniyle bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu. Ateşkes için başlatılan yeni görüşmeler devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze’deki son durumu “aylardır yaşanan en yoğun çatışmalar” olarak nitelendirdi. AFP’ye konuşan kent sakinleri, gece boyunca şehrin güneybatısında helikopter saldırılarının devam ettiğini ve çok sayıda silahlı çatışma yaşandığını anlattı.
IDF de yaptığı açıklama ile bölgede yakın mesafe çatışmaları yaşandığını , Hamas’ın çok sayıda silahına el konulduğunu ve tünellerin yok edildiğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler İsrail’in operasyon başladıktan sonra yayınladığı tahliye emrinin onbinlerce sivili etkilediğini duyurdu. İsrail medyası ise Avshalom, Yevul ve Yated’in aralarında bulunduğu sınır bölgelerde sabahtan beri siren seslerinin susmadığını yazdı.

İsrail’in Suriye’ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suriye’deki haber ajansı SANA’nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail’in yerel saatle 02.00’de Akdeniz’den Tartus’a bağlı Banyas ilçesinin batısındaki bir noktayı hedef aldığını öne sürdü. Haberde, “saldırıda maddi hasar meydana geldi.” ifadesi kullanıldı. İsrail ve Suriye yönetiminden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Gazze’de sadece 13 hastane kısmen işlevsel durumda
Gazze’de sadece 13 hastane kısmen işlevsel durumda

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’deki son gelişmelere ilişkin durum raporu yayımladı. Raporda, yakıt sıkıntısı ve devam eden çatışmalar nedeniyle 36’dan hastaneden 13’ünün kısmen işlevsel durumda olduğu, 18 fırından ise sadece 7’sinin faaliyette olduğu ifade edildi.

OCHA, dün Temmuz ayının ilk 9 gününde Gazze’deki yaşanan son gelişmelere ilişkin durum raporu yayınladı. İsrail’in Han Yunus kentindeki tahliye emri sonrasında UNRWA’nın 250 bin Filistinlinin yerinden edildiği açıklaması sonrası paylaşılan raporda, devam eden çatışmalar nedeniyle 36 hastaneden 13’ünün kısmen işlevsel durumda olduğu ve yakıt sıkıntısı nedeniyle 18 fırından sadece 7’sinin faaliyette olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 4 ve 8 Temmuz arasında 182 Filistinlinin öldürüldüğü ve 458 kişinin de yaralandığı ifadeleri yer aldı.

Gazze hükümetinden uyarı. Gazze hükümeti, “onarı ölüm tuzaklarına sürükleyebileceği” gerekçesiyle İsrail’in, Gazzelilerin kentin güneyine göç etmesi çağrısına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun, Filistin halkını Gazze’den güneye göçe çağıran, buraların güvenli bölgeler olduğu iddiasıyla yanıltıcı bazı haritalar yayımladığı belirtilen açıklamada, bu çağrıların, vatandaşların hayatları için büyük tehlike taşıyan asılsız çağrılar olduğu bildirildi.
Açıklamada, “Daha önce Gazze şehrinin batısındaki Raşid Caddesi ve şehrin doğusundaki Salahaddin Caddesi üzerinden göçe teşebbüs eden Filistin halkımızı, işgalcilerin onları ölüm tuzaklarına, cinayetlere ve daha önce onlarca kez tekrarlanan saha infazlarına sürükleyebileceğinden, İsrail’in Gazze kentinden güneye göç çağrılarına karşı uyarıyoruz. Bu vahim hataların tekrarı ve bu trajedi, bunun bedelini vatandaşlara kanlarıyla, canlarıyla ve hayatlarıyla ödetiyor. İsrail işgalinin planları, tüm Filistin halkımız için deşifre ve ifşa oldu.” ifadesi kullanıldı

Ben-Gvir, Netanyahu’yu “tek adam hükümeti yürütmekle” suçladı
Ben-Gvir, Netanyahuyu tek adam hükümeti yürütmekle suçladı

Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu’ya “kabine toplantıları dahil olmak üzere kendi başına karar verdiği ve koalisyon ortaklarını dışladığı” suçlamasını yöneltti. Kabine toplantılarını “anlamsız” şeklinde niteleyen Ben-Gvir, durumun “çekilmez hale geldiğini” savundu.Ben-Gvir ayrıca, Netanyahu’ya “tek adam hükümeti yürüttüğü” suçlamasında bulundu.
Netanyahu’nun kabineye danışmadan Hamas ile dolaylı esir takası müzakerelerine İsrail’den bir heyet gönderme kararı almasını eleştiren Ben-Gvir, Başbakan’a koalisyondan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Filistinli gruplar, Gazze’de İsrail ordusuna ait askeri araçları ve toplanma alanlarını hedef aldı

Filistinli gruplar, Gazzede İsrail ordusuna ait askeri araçları ve toplanma alanlarını hedef aldı

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri konuya ilişkin açıklamalar yaptı.
Açıklamalara göre, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Netzarim Koridorunda (kuzey ve güneyi birbirinden ayıran) konumlanmış İsrail askerleri hedef alındı, komuta merkezi havan topuyla bombalandı.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FHKC) silahlı kanadı “Ebu Ali Mustafa Tugayları”nın katılımıyla Nahal Oz askeri sahasındaki karargah roketlerle vuruldu.
Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi’nde İsrail güçlerine ait 2 askeri araç patlatıldı. Aynı mahallede İsrail güçlerin toplandığı alan da havan topuyla hedef alındı.

İsrail Savunma Bakanı’ndan ateşkes çağrısı

İsrail Savunma Bakanından ateşkes çağrısı

İsrail ordu radyosunda yayımlanan habere göre Gallant, esir yakınlarından bazılarıyla bir araya geldi.Gallant, İsrail’deki güvenlik sisteminin tüm birimleriyle İsrailli esirlerin geri getirilmesini ana hedefi olarak gördüğünü, şu anda sunulan fırsattan yararlanmak için her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi.Gazze’deki askeri baskının anlaşmaya doğru ilerlemeyi mümkün kılan koşulları yarattığını savunan Gallant, İsrail güvenlik güçlerinin çatışmayı nasıl durduracağını ve gerektiğinde Gazze’nin herhangi bir yerinde yeniden nasıl başlatacağını bildiğini kaydetti.İsrailli Bakan Gallant, anlaşmayı harekete geçirmek için bu askeri baskıdan faydalanmaları ve fırsatı kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.

Hamas’tan ateşkes açıklaması
Hamastan ateşkes açıklaması

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmaya varılmasını kolaylaştırmak amacıyla çaba sarf edildiği kaydedildi. Netanyahu’nun ise müzakerelerin önüne daha fazla engel koyduğu, Filistin halkına yönelik saldırılarını ve işlediği suçları tırmandırdığı, anlaşmaya varma çabalarını başarısızlığa uğratmak için Filistinlileri zorla yerinden etme girişimlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Hamas, arabulucuları “Netanyahu’nun oyunlarına ve suçlarına son vermek için müdahale etmeye” çağırırken, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere “yasal ve insani sorumluluklarını üstlenmeleri ve soykırım suçunun durdurulması için baskı yapmaları” çağrısında bulundu.

Açıklamada, “İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarını artırması ve on binlerce Filistinlinin acımasız bombardımanın gölgesinde zorla yerlerinden edilmesi, uluslararası yasalara ve anlaşmalara meydan okuyan soykırım savaşını devam ettirmektir.” ifadeleri kullanıldı.

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