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Oy istediği köylüler Osman Gökçek’i kovdu

Oy istediği köylüler Osman Gökçek’i kovdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Mart 2024 - 16:04
AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Çamlıdere Belediye Başkanlığına 5. kez aday yapılan Caner Can ile Avdan Köyü’nde katıldıkları iftar yemeğinden sonra oy istediği köylüler tarafından kovuldu. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yerel seçimlerin yapılmasına çok az bir süre kalması ile beraber belediye başkan adayları vatandaşlar ile buluşup vaatlerini anlatmaya devam ediyor. Bu buluşmalar esnasında yer yer yaşanan gergin anların son örneği Ankara’da gerçekleşti.

AKP’nin Ankara Milletvekili ve Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek ile Çamlıdere ilçesine 5. defa aday gösterilen Caner Can, ilçeye bağlı Avdan Köyü’nde AKP’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

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İftar yemeğinin ardından eline mikrofon alan Osman Gökçek, köylülerden oy istedi. O esnada bir tartışma çıktı ve Osman Gökçek eline mikrofon alarak “Bi herkesi bi sakin olmaya.. Rica ediyorum.. Sakin olalım.. Herkes sakin olsun.. Bu mübarek günde, başkanım, Caner başkanımızı da alalım,.. Nerede başkanım ?” gibi sözler ifade ederken gergin olan köylülerden birisi “Bu köyde bize ne yaptı?” şeklinde bağırdı, araya giren insanlar protesto eden köylüyü bulunduğu yerden uzaklaştırdı.

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Osman Gökçek ve Belediye başkan adayının kovulma anları sosyal medyada gündem oldu.

OSMAN GÖKÇEK’TEN AÇIKLAMA

İftar yemeğinin ardından çıkan olayların sosyal medyada gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Osman Gökçek, köylülerin arasında çıkan tartışmayı sonlandırdığını ve köylülerin de kendisine teşekkür ettiklerini açıkladı.

Yemekten sonra hatıra fotoğrafı çektirdiklerini açıklayan Osman Gökçek sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşacağını açıklamasına rağmen henüz bir paylaşım mevcut değil.

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