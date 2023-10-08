Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı…

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
08 Ekim 2023 - 16:21

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hem maçlardaki başarısıyla hem de eşinin paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Wanda Nara’dan eşi Icardi’ye son olarak şort uyarısı geldi ve o sözlerle sosyal medya yıkıldı…

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 1

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan şort uyarısı geldi. O sözlerle sosyal medya sallandı.

119

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 2

Deplasmanda aldığı Manchester United galibiyeti sonrası lige dönen Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Icardi yine şovunu yaptı.

219

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 3

Maçın ardından sosyal medya paylaşımıyla da taraftarın gönlünü fetheden Icardi’nin eşi Wanda Nara ise bu sefer yorumuyla olay oldu.

319

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 4

‘ÜÇ BEDEN BÜYÜK ŞORT SİPARİŞ EDEBİLİR MİSİN?’

Eşinin paylaşımına yorum yapan Wanda Nara, Icardi’nin şortuna takıldı.

419

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 5

Wanda Nara, bu fotoğrafın altına “Üç beden büyük şort sipariş edebilir misin?” yorumunda bulununca sosyal medyada gündem oldu.

519

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 6

Wanda Nara’nın uyarısını Icardi ciddiye almış olacak ki Antalya maçından sonraki pozlarda şortunun daha bol olması gözden kaçmadı.

619

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 7

Icardi’nin paylaşımlarına “Yenge işini biliyor” yorumları yapıldı.

719

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 8

İşte o yorum ve paylaşım…

819

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 9
919

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 10
1019

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 11
1119

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 12
1219

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 13
1319

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 14
1419

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 15
1519

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 16
1619

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 17
1719

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 18
1819

Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 19

1919

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RAMS Başakşehir, 3 maç sonra galip geldiRAMS Başakşehir, 3 maç sonra galip geldi
Saldırı sırasında İsrail’de olan ünlü Türk DJ Mahmut Orhan: “Yaşadıklarım çok korkutucuydu”Saldırı sırasında İsrail’de olan ünlü Türk DJ Mahmut Orhan: “Yaşadıklarım çok korkutucuydu”
Köpekleri ölünce veterinere dehşeti yaşattılar!Köpekleri ölünce veterinere dehşeti yaşattılar!
Malatya ve Niğde’de korkutan depremler!Malatya ve Niğde’de korkutan depremler!
Afganistan’daki depremlerde can kaybı sayısı 320’ye yükseldiAfganistan’daki depremlerde can kaybı sayısı 320’ye yükseldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’de kritik gün, gözler İstanbul İl Kongresi’nde: 600’ü aşkın delege oy kullanacak…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
RAMS Başakşehir, 3 maç sonra galip geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Saldırı sırasında İsrail’de olan ünlü Türk DJ Mahmut Orhan: “Yaşadıklarım çok korkutucuydu”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Köpekleri ölünce veterinere dehşeti yaşattılar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Yerlikaya duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Malatya ve Niğde’de korkutan depremler!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı! ‘Hakkımda yakalama emri varmış…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Yener’e Fenerbahçe konseri öncesi büyük şok! Yerine o isim sahne aldı çünkü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Wanda Nara’nın Icardi’ye yaptığı şort uyarısı olay oldu! ‘Yenge işini biliyor’ yorumu yağdı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Afganistan’daki depremlerde can kaybı sayısı 320’ye yükseldi
SON DAKİKA HABERLERİ
Afganistan’daki depremlerde can kaybı sayısı 320’ye yükseldiEkim 8, 2023-4:17 pm
Havai fişek dükkanında yangın: 12 ölüEkim 8, 2023-4:16 pm
Kediye eziyet eden çocuk gözaltına alındıEkim 8, 2023-4:15 pm
Şahinler Çetesi’ne büyük operasyon! Örgütün lideri tutuklandı!Ekim 3, 2023-11:13 am
Borsa güne rekorla başladıEkim 3, 2023-10:26 am
LPG’ye zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları!Ekim 3, 2023-9:29 am
Araç sahipleri dikkat: LPG’ye zam yolda!Ekim 2, 2023-10:54 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !