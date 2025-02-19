İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği, 20 Şubat 2025 tarihinde il genelindeki okulların tatil edildiğini duyurdu. Tüm anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler 1 gün süreyle tatil olacak.

TATİL KARARI NEDEN ALINDI?

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları göz önünde bulundurarak, okullarda eğitime bir gün ara verilmesine karar verildiğini açıkladı. Kararın, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

İstanbul Valiliği, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan bazı çalışanlar için idari izin uygulaması da duyurdu. Engelli çalışanlar, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel, 20 Şubat 2025 tarihinde idari izinli sayılacak.

VATANDAŞLARA DİKKAT UYARISI

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışının etkisini artırması nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Özellikle özel araçlarıyla trafiğe çıkacak kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Gül, zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirtti.

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR

İstanbul’da kar yağışının etkili olmaya devam etmesiyle, toplu taşıma araçlarında ve yolculuklarda aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, toplu taşıma seferlerinin aksaması durumunda alternatif güzergahların kullanılabileceği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr