Ceylan Çapa Fotoşopu Abarttı

Şebnem-Celal Çapa’nın kızı Ceylan Çapa, sosyal medyada paylaştığı karelerle olay yarattı.

Sosyetik güzel Ceylan Çapa, Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı. Her dönem zayıf haliyle dikkat çeken Çapa, çektirdiği fotoğraflara fotoşop yapması dikkat çekti. Dizini fotoşopla incelten Çapa, bir deri bir kemik kaldı.

Çapa’ya takipçileri ise, “Fotoşopu abartmışsınız siz zaten güzelsiniz” diye yazarak, fotoşop yaptırdığı gözünden kaçmadı.

Çapa’nın fotoşopla ilgili gelen tüm yorumları silmesi ise dikkat çekti.