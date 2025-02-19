İSTANBUL’DA OKULLARDA İLK TATİL HABERİ GELDİ

İstanbul’da etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Sultangazi Kaymakamlığı, ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)‘nun yaptığı uyarılarla birlikte, yoğun kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde ve ilçelerde ulaşım sorunlarına yol açtı.

SULTANGAZİ’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Sultangazi ilçesinde eğitime ara verilmesine neden oldu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, Sultangazi’deki okullarda 19 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu. Bu tatil kararı, kar yağışının özellikle ilçede yarattığı ulaşım ve buzlanma sorunları göz önünde bulundurularak alındı.

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul’da kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde yoğun bir şekilde devam ediyor. Sultangazi, Sarıyer, Başakşehir ve Bağcılar ilçelerinde etkili olan kar, şehirdeki tüm yolları beyaza bürüdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamalara göre, kar yağışının Cuma ve Cumartesi günü daha da yoğunlaşması ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının 40 cm’ye ulaşması bekleniyor.

AKOM’DAN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul’da kar yağışının önümüzdeki 4 gün boyunca devam edeceği belirtiliyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), toplu taşıma ve ulaşımda aksamalara karşı uyarılar yaparak, İstanbul halkını dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle buzlanma ve don olayları yaşanabileceği için yollarda trafik kazalarının artabileceği vurgulandı.

DİĞER İLÇELERDE DURUM NE?

Şu an için sadece Sultangazi ilçesinde okullar tatil edildi, diğer ilçelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, İstanbul genelinde hava şartlarının olumsuz etkilerinin devam etmesi ve kar yağışının hızla ilerlemesi nedeniyle diğer ilçelerden de tatil haberlerinin gelmesi mümkün.

VELİLERE VE ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

Güvenlik Önlemleri: Kar ve buzlanma nedeniyle yolda kayma ve düşme riskine karşı dikkatli olunmalı, okula gitmek zorunlu değilse evde kalınması öneriliyor.

Kar ve buzlanma nedeniyle yolda kayma ve düşme riskine karşı dikkatli olunmalı, okula gitmek zorunlu değilse evde kalınması öneriliyor. Ulaşım: Toplu taşıma araçları seferleri ve güzergahlarında değişiklikler yaşanabilir, İBB’nin resmi duyuruları takip edilmelidir.

Toplu taşıma araçları seferleri ve güzergahlarında değişiklikler yaşanabilir, takip edilmelidir. İletişim: Okullarda tatil durumu ve diğer gelişmeler hakkında okul yönetimlerinden bilgi alınmalıdır.

İstanbul’da kar yağışının etkili olacağı bu günlerde, eğitim kurumları ve okullarla ilgili gelişmeleri takip etmek önemli.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr