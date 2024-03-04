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Emeklilerin bayram ikramiyesine dair çarpıcı kulis! Erdoğan, ‘zam yok’ demişti ama…

Emeklilerin bayram ikramiyesine dair çarpıcı kulis! Erdoğan, ‘zam yok’ demişti ama…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Mart 2024 - 10:35

Emeklilere bayramda verilecek ikramiyeyi 3 bin TL olarak açıklayan iktidarın, tepkiler üzerine bir zam yapacağı iddia edildi. Kulis bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kabine toplantısından sonra ikramiyenin 10 bin TL’ye çıkarılacağını açıklayacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Erdoğan’ın açıklamasına karşılık olarak 29 Şubat’ta açıklama yaparak “Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır” demişti.

Kısa Dalga’dan Mehmet Çetingüleç’in iktidar kulislerinden aldığı son bilgilere göre ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak kabine toplantısından sonra emekli ikramiyelerine yönelik bir açıklama yapacak.

Buna göre Erdoğan’ın bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkarılmasını duyuracağı öne sürülüyor. Böylece 2023 yılında 2 bin TL olan ikramiyeye 5 kat zam yapılmış olacak.

İktidar kanadından kulislere yansıyan bilginin doğru çıkması halinde emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 10’ar bin TL, yani toplamda 20 bin TL ikramiye alacak.

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