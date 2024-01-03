İstanbul Beyoğlu’nda turist cinayetinde yeni gelişme! Sanıkların savunması pes dedirtti

Beyoğlu’nda Rus turist Vyacheslav Nechıporchuk (40)’u bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla 3 sanığın yargılanmasına başlandı.
Beyoğlu’nda Rus turist Vyacheslav Nechıporchuk(40)’u bıçaklayarak öldüren 3 sanığın yargılanmasına başlandı.
Sanıklardan Cihan Kaçmaz savunmasında, “Ben Umut’un elinden bıçağı korkutmak amaçlı aldım. Üstünde bol bir elbise vardı. Korkutma amaçlı olarak bu şahsa salladım. Ben isabet ettiğini de görmedim ve oradan uzaklaştım. Maktulün yere düştüğünü ve yaralandığını dahi görmüş değilim. Yoksa ben onu o şekilde orada bırakmazdım” dedi.
Başka suçtan tutuklu sanık Şervan Yavuz ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatları Rüveyda Gökşin Aktura ve Merve Aktura’da duruşma salonunda hazır bulundu.
‘MAKTULÜN YERE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMÜŞ DEĞİLİM’
Duruşmada savunma yapan Cihan Kaçmaz, “Benim şahsı öldürme ve yaralama gibi bir amacım yoktu. Bıçaklama hadisesinden yaklaşık yarım saat kadar önce ben oradan geçerken, Umut’a selam vermek istedim. Şervan’ı da önceden tanırım. Umut ve Şervan yabancı bir şahıs ile konuşuyorlardı. Anlaşabiliyorlardı. Hangi dilden konuştuklarını bilemiyorum. İtişiyorlardı, ben bu şahsın korkarak gitmesini istedim. Ancak bu şahıs hareketler yapıyordu. Biraz uzaklaşıp cinsel organını çıkardı. Zıplıyordu. Umut bıçağı çıkarıp bu şahsa salladı. İsabet ettiğini görmedim. Yabancı kişi bize yumruk attı. Yumruk bana isabet etti.
Ben Umut’un elinden bıçağı korkutmak amaçlı aldım. Yabancı şahsın üstünde bol bir elbise vardı. Korkutma amaçlı olarak bu kişiye salladım. Ben isabet ettiğini de görmedim. Sonra oradan uzaklaştım. Maktulün yere düştüğünü ve yaralandığını dahi görmüş değilim. Yoksa ben onu, o şekilde orada bırakmazdım. Ben bu şahsın cep telefonunu ya da başka bir eşyasını almış değilim. Olay sırasında alkollüydüm” dedi.
SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ
Umut Aslan ise savunmasında diğer sanıkları sima olarak tanıdığını söyledi.
Sanıklardan Şervan Yavuz savunmasında, “Ben yabancı uyruklu kişinin telefonunu ya da eşyasını yağmalayama çalışmış değilim. Diğer sanıkları oralarda görüyordum. Sima olarak tanıyorum. Ancak herhangi bir samimiyetim yoktur. Ben oradan tesadüfen geçiyordum, yabancı kişiyle tanımadığım bir kişi konuşuyorlardı. Bunların hangi dilde konuştuklarını bilmiyorum. Bu kişi yabancı şahsa, ‘100 dolar ver, telefonunu vereceğim’ diyordu. Ben de bunları dinledim. Kemerinden tutup sallayarak, ‘böyle mi çaldılar’ diye söyledim. Bir süreliğine oradan uzaklaşmıştım. Döndüğümde yabancı şahsın yerde yattığını gördüm. Sedyeye yatırılmasına yardımcı olmaya çalıştım. Bıçaklama olayını görmedim” şeklinde konuştu.
SANIK AVUKATI: KORKUTMKA MAKSADIYLA…
Sanıklardan Kaçmaz’ın avukatı Rüveyda Gökşin Aktura, şu ifadeleri kullandı:
“Görüntülerde maktulün aşırı alkollü olduğu, merdivene çöktüğü, sanıklarında ne olduğunu anlamak için maktulün yanına geldikleri görülmektedir. Müvekkilin yağma kastıyla bir teması yok. Diğer sanıklardan herhangi biriyle fikir ve eylem birliği içerisinde bir icra hareketi yoktur. Müvekkilin elinde herhangi bir telefon da yoktur. Maktul uzaklaştırılmaya çalışılmıştır ancak cinsel organını göstererek küfürler etmiştir. Sokaktan geçenlerin dahi tepkisini çekmiştir. Müvekkilin tahrik altında olduğu bellidir. Bütün bunlara rağmen maktul küfürlerine devam etmiştir. Maktulü oradan uzaklaştırmak için Umut bıçağı göstermiştir.
Maktul, ‘gel kavga edelim’ şeklinde hareketlerine devam etmiştir. Maktulü oradan uzaklaştırmak istemişlerdir. Müvekkil bıçağı havaya iki kez savurmuştur, ileri geri hareketler yaparak maktulü oradan uzaklaştırmak istemiştir. Esasen korkutma maksadıyla bıçağı sallamıştır. Bıçağın isabet ettiğinden dahi müvekkil ve maktulün farkındalığı ilk etapta olmamıştır. Müvekkilin yağmaya teşebbüse yönelik bir eylemi de yoktur. Maktul tek bir bıçak darbesi almış. Kastı kesinlikle öldürme değildir. Maktul 5 dakika boyunca penisini göstererek küfürler etmiştir. Yağma suçundan beraatı gerekir. Diğer eylem yönünden ise suç vasfının değişme ihtimaline binaen tahliyesini ve beraatını talep ediyoruz.”
TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cihan Kaçmaz ve Umut Aslan’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cihan Kaçmaz, Umut Aslan getirildi.