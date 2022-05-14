Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Miras kararı sonrası Ece Erken’den yeni hamle! “Her gün iğrenç şeyler duyuyorum”

Miras kararı sonrası Ece Erken’den yeni hamle! “Her gün iğrenç şeyler duyuyorum”
1 views
14 Mayıs 2022 - 17:54

Miras kararı sonrası Ece Erken’den yeni hamle! “Her gün iğrenç şeyler duyuyorum”

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun mirasını reddeden sunucu Ece Erken’den yeni hamle geldi.

Miras kararı sonrası Ece Erken’den yeni hamle!
 

Sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Ece Erken, geçen günlerde reddimiras kararında bulunduğunu açıklamıştı. Erken, yeni bir hamlede bulundu.

“BAZI AKRABALARIYLA AYNI SOYADI TAŞIMAK İSTEMİYORUM”

Sunucu, Instagram hesabında yer alan ‘Mahmutyazıcıoğlu’ soyadını kaldırdı.

Ece Erken “Eşinizin soyadını neden sildiniz?” diyen takipçisine “Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için… Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum” cevabını verdi.

“BİZ GÖNÜLDEN BAĞLIYDIK”

Ece Erken, aldığı miras kararını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

“Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle de kalacağız… Reddimiras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla…”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram’ı salladıİrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram’ı salladı
NASA paylaştı, yer yerinden oynadı!NASA paylaştı, yer yerinden oynadı!
Rusya’dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı…Rusya’dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı…
Onur Baytan Sahnelere Geri Dönüyor !Onur Baytan Sahnelere Geri Dönüyor !
Kuzey Kore’de koronavirüs kaynaklı ilk can kayıpları!Kuzey Kore’de koronavirüs kaynaklı ilk can kayıpları!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aynur Aydın plajda öyle bir poz verdi ki… “Sancın mı var her fotoğrafta…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu! Instagram’ı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Miras kararı sonrası Ece Erken’den yeni hamle! “Her gün iğrenç şeyler duyuyorum”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray için sürpriz kaleci iddiası! Muslera ayrılıyor mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital faşizm tehdit unsuru
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NASA paylaştı, yer yerinden oynadı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya’dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Onur Baytan Sahnelere Geri Dönüyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nursel Köse’den ‘gizli evlilik’ itirafı! ‘Utandım’ diyerek ilk kez anlattı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kendall Jenner’ın salatalık kesişi dalga konusu oldu!
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’Nisan 15, 2022-3:56 pm
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldiNisan 15, 2022-3:53 pm
2 kat arttı! ‘NATO kararı Türkiye’yi etkiler’Nisan 15, 2022-3:51 pm
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !