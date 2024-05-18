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İstanbul’un çeşitli semtlerine Atatürk portreleri bırakılarak insanların tepkileri ölçüldü!

İstanbul’un çeşitli semtlerine Atatürk portreleri bırakılarak insanların tepkileri ölçüldü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Mayıs 2024 - 21:41

Sosyal medyadan paylaşılan bir sosyal deneye ait görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde İstanbul’un çeşitli semtlerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portreleri bırakıldı. Gizli çekimlerde insanların yere düşen portreyi gördüklerinde verdikleri tepkiler yer aldı. Vatandaşların Atatürk portresine olan hassasiyetleri alkış topladı.

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