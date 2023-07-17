Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre bütçede rekor açık meydana geldi. Buna göre bütçe haziran ayında 219,6 milyar lira açık verdi. Bütçe giderleri yüzde 130 artarken 6 aylık bütçe açığı ise 483 milyar 228 milyon lira oldu.