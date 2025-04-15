İSRAİLLİ BAKANA ÖZ KIZINDAN TECAVÜZ SUÇLAMASI!

İsrail Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock’un kızı, Shoshana Strock, ailesinin kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. Şok edici suçlamalar, İsrail’i sarsarak uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. Shoshana Strock, 13 Nisan 2025’te sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda annesi Orit Strock, babası ve erkek kardeşi hakkında cinsel saldırıda bulunduklarını belirtti. İtalya’da yaşadığı ifade edilen Shoshana, ailesine yönelik bu suçlamalarını açıkça dile getirdi.

AİLE BOYU İSTİSMAR İDDİASI

Shoshana, videoda “Annem Orit Strock, babam ve erkek kardeşim bana cinsel saldırıda bulundu.” diyerek herkesi şoke etti. Ayrıca, küçük erkek kardeşinin de fiziksel tacize uğradığını iddia eden Shoshana, suçlamalarını polise taşıdığını belirtti. Polis birimlerine başvurduğunu ve resmi şikayetini sunduğu doğrulandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Suçlamaların ardından İsrail polisinin başlattığı soruşturmanın detayları gizli tutulmakla birlikte, olayın kapsamı büyük bir kamuoyu yaratmış durumda. Shoshana’nın annesi, babası ve erkek kardeşi hakkında açılan cinsel istismar şikayeti üzerine soruşturma devam ediyor.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İsrail makamları, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında medya üzerinde yayın yasağı uygulandı. Bu yasak, yerel ve uluslararası medyanın konuyu detaylı bir şekilde ele almasını engellemeye yönelik olarak getirildi. “The Times of Israel” haberi, “Kamuya mal olmuş üst düzey bir kadının kızı ebeveynlerini cinsel istismarla suçladı; dava hakkında yayın yasağı kararı” başlığıyla sınırlı bir biçimde duyurdu. Yasağın, yabancı basının da bu konuda derinlemesine raporlama yapmasını engellediği belirtiliyor.

Kaynak: www.ensonhaber.com