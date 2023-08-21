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Panama kanalında kırmızı alarm: Gemi geçiş sayısı sınırlandırıldı

Panama kanalında kırmızı alarm: Gemi geçiş sayısı sınırlandırıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Ağustos 2023 - 17:50
Atlas Okyanusu’nu Pasifik Okyanusu’na bağlayan dünyanın en önemli kanalları arasındaki Panama Kanalı alarm veriyor. Kuraklık nedeniyle gemilerin geçiş sayısı sınırlandırıldı. Kanala giriş yapamayan ve körfezde bekleyen onlarca gemi küresel ticareti vurabilir.

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