Bahçeli’den İktidara Çağrı ”Üniversite Sınavlarını Kaldıralım”

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada üniversite sınavının kaldırılması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada üniversite sınavının kaldırılması gerektiğini belirtti.

Bahçeli’nin sözleri şöyle oldu:

“Evlatlarımızın hayatını iki günlük bir sınava mahkum etmenin adil bir yanı yoktur. Yürürlükteki sınav sistemi yeniden ele alınmalı. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır.

Herkes Z kuşağı diyor ama hiç kimse gençlerin içine düştüğü sınav krizini düşünmüyor. MHP olarak biz düşündük.

Siyasi muhataplarımıza çağrıdır. Gençlerimizi daha fazla bunaltmayalım. Onların sosyal, ekonomik ve psikolojik sorun yaşamalarına müsaade etmeyelim.

Artık üniversite sınavlarına neşter vurulmalıdır. Gençlerimize başarı dileyelim ama dönüp bizlere düşen sorumluluğun farkına varalım. İstemek kolaydır. Peki bizler ne yapıyoruz?

Göz nurumuz istikbalimizin gençleri onları kuru kuru değil onlara olan sorumluluğumuzu göstermeliyiz. Gelin üniversite sınavlarını kaldıralım. Onların sosyal ekonomik ne psikolojik sorun yaşamalarını ortadan kaldıralım.”