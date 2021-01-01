HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Bahçeli’den İktidara Çağrı ”Üniversite Sınavlarını Kaldıralım”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Bahçeli’den İktidara Çağrı ”Üniversite Sınavlarını Kaldıralım”
22 views
29 Haziran 2021 - 11:50
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada üniversite sınavının kaldırılması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada üniversite sınavının kaldırılması gerektiğini belirtti.

Bahçeli’nin sözleri şöyle oldu:

“Evlatlarımızın hayatını iki günlük bir sınava mahkum etmenin adil bir yanı yoktur. Yürürlükteki sınav sistemi yeniden ele alınmalı. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır.

Herkes Z kuşağı diyor ama hiç kimse gençlerin içine düştüğü sınav krizini düşünmüyor. MHP olarak biz düşündük.

Siyasi muhataplarımıza çağrıdır. Gençlerimizi daha fazla bunaltmayalım. Onların sosyal, ekonomik ve psikolojik sorun yaşamalarına müsaade etmeyelim.

Artık üniversite sınavlarına neşter vurulmalıdır. Gençlerimize başarı dileyelim ama dönüp bizlere düşen sorumluluğun farkına varalım. İstemek kolaydır. Peki bizler ne yapıyoruz?

Göz nurumuz istikbalimizin gençleri onları kuru kuru değil onlara olan sorumluluğumuzu göstermeliyiz. Gelin üniversite sınavlarını kaldıralım. Onların sosyal ekonomik ne psikolojik sorun yaşamalarını ortadan kaldıralım.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 İlde Sedat Peker Operasyonu ”10 Gözaltı”4 İlde Sedat Peker Operasyonu ”10 Gözaltı”
Fahrettin Altun: İnternet Haberciliğinde Hukuki Düzenlemelere İhtiyaç VarFahrettin Altun: İnternet Haberciliğinde Hukuki Düzenlemelere İhtiyaç Var
Elmalı Davasının Avukatı ”Resimlerin Kaç Katını Yaşadı Bu Çocuklar”Elmalı Davasının Avukatı ”Resimlerin Kaç Katını Yaşadı Bu Çocuklar”
İstanbul Valiliği’nden Cihan Ekşioğlu Açıklamasıİstanbul Valiliği’nden Cihan Ekşioğlu Açıklaması
NEFRET KİN VE ÖFKE DOLUYUM!NEFRET KİN VE ÖFKE DOLUYUM!
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sedat Peker’den Namuslu Gazeteci Çıkışı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
4 İlde Sedat Peker Operasyonu ”10 Gözaltı”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fahrettin Altun: İnternet Haberciliğinde Hukuki Düzenlemelere İhtiyaç Var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elmalı Davasının Avukatı ”Resimlerin Kaç Katını Yaşadı Bu Çocuklar”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul Valiliği’nden Cihan Ekşioğlu Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NEFRET KİN VE ÖFKE DOLUYUM!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Özdil’den Çok Konuşulacak Eleştiri!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstismarı Çizerek Anlatan Çocukların Davasında Bakanlık Devreye Girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeli’den İktidara Çağrı ”Üniversite Sınavlarını Kaldıralım”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beren Saat’ten İşkenceyle Gözaltına Alınan Bülent Kılıç’a Destek
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Altun: İnternet Haberciliğinde Hukuki Düzenlemelere İhtiyaç VarHaziran 29, 2021-2:01 pm
Elmalı Davasının Avukatı ”Resimlerin Kaç Katını Yaşadı Bu Çocuklar”Haziran 29, 2021-1:54 pm
İstanbul Valiliği’nden Cihan Ekşioğlu AçıklamasıHaziran 29, 2021-1:51 pm
NEFRET KİN VE ÖFKE DOLUYUM!Haziran 29, 2021-1:06 pm
İstismarı Çizerek Anlatan Çocukların Davasında Bakanlık Devreye GirdiHaziran 29, 2021-12:08 pm
Beren Saat’ten İşkenceyle Gözaltına Alınan Bülent Kılıç’a DestekHaziran 29, 2021-11:32 am
Penaltı Kaçıran Mbappe Bunalıma GirdiHaziran 29, 2021-11:30 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.