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İSRAİL UÇAKLARI TÜRK HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ Mİ? MSB’DEN RESMİ AÇIKLAMA

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İsrail Uçakları Türk Hava Sahasını İhlal Etti mi? MSB’den Resmi Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail uçaklarının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Bakanlık, sınır güvenliği için alarm reaksiyon uçaklarının havalandığını ve hava devriye görevlerinin sınırlar içinde sürdüğünü duyurdu.

İsrail uçakları Türk hava sahasını ihlal etti mi? MSB açıkladı

MSB’nin İsrail Uçaklarıyla İlgili Açıklaması

MSB yetkilileri, bölgede yaşanan gerilimler nedeniyle alarm reaksiyon uçaklarının göreve çağrıldığını, ancak İsrail jetlerinin Türk hava sahasını ihlal etmediğini belirtti. Bakanlık, sınır güvenliğinin en üst seviyede tutulduğunu ve tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

İsrail uçakları hava sahamızı ihlal etti iddiasına MSB'den yanıt: Türk jetleri havalandı - Son Dakika

Sınır Güvenliği ve Hava Sahası Kontrolü

Çatışmaların ardından sınır bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bakanlık, sınırdan kaçak geçişlerin kontrol altında olduğunu ve herhangi bir artış yaşanmadığını ifade etti. Türkiye’nin hava sahası güvenliğinin kararlılıkla korunduğu vurgulandı.

İSRAİL UÇAKLARI TÜRK HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ Mİ? MSB’DEN RESMİ AÇIKLAMA
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