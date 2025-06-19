EKREM İMAMOĞLU’NDAN MEHMET MURAT ÇALIK’IN CEZAEVİ SAĞLIK DURUMUNA SERT TEPKİ

Ekrem İmamoğlu’ndan Mehmet Murat Çalık’ın Cezaevi Sağlık Durumuna Sert Tepki: “Tarihe Not Düşülsün”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın cezaevindeki zor koşullarına dikkat çekti. İmamoğlu, Çalık’ın sağlık sorunlarına rağmen tutukluluğunun devam etmesine tepki göstererek, bu durumun sorumluluğunun cezaevindeki uygulamaları organize edenlere ait olduğunu vurguladı.

Mehmet Murat Çalık’ın Sağlık Sorunları ve Cezaevi Koşulları

İki kez kanser tedavisi gören ve şu anda cezaevinde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlığı ciddi şekilde bozuldu. Avukatları, Çalık’ın cezaevinde 15 kilo verdiğini ve yaşadığı sağlık problemlerinin kötüleştiğini belirtti. İmamoğlu, Çalık’ın durumuna ilişkin endişelerini sosyal medya ve basın açıklamalarıyla kamuoyuyla paylaştı.

İmamoğlu’dan Sert Eleştiriler: “Bu Zulüm Türkiye’nin Ortak Vicdanına Yapılıyor”

Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada, “Sabahın erken saatlerinde evlerine yapılan baskınlar, haksız tutuklamalar ve ağır cezaevi koşulları ile siyasi kişilere yapılan baskıların vicdanları yaraladığını” söyledi. Ayrıca, hukuka aykırı süreçlerle Çalık ve diğer tutuklulara yapılan muamelenin hem bireysel hem toplumsal olarak kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Bu Sürecin Sorumluları Tarihe Not Düşsün”

İmamoğlu, yaşananların sadece kişisel değil, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk adına büyük bir sınavı olduğunu belirterek, “Tüm sorumluluk bu uyduruk soruşturmayı organize edenlerin üzerindedir. Bu durum tarihe not düşülmelidir” dedi.