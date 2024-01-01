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Bangladeş’teki protestolarda çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor!

Bangladeş’teki protestolarda çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor!
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05 Ağustos 2024 - 9:58

Bangladeş’te önceki haftalarda “kamuda kontenjan kararının” ardından başlayan protestolarda 200’ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. AFP’nin bildirdiğine göre, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 300’e yükseldi

Bangladeş’te Bağımsızlık Savaşı’na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan protestolarda yaşanan şiddete dikkati çekmek amacıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor.

AFP’ye konuşan yetkililer en az 300 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkede önceki haftalarda “kamuda kontenjan kararı” protestolarında 200’ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

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AFP’nin bildirdiğine göre, ülkenin çeşitli bölgelerindeki protestolarda polis ve hükümet karşıtı göstericiler arasında çıkan arbedelerde ölenlerin sayısı 300’e yükseldi.

BAŞKENTTE SÜRESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dakka ve bazı bölgelerde “aksi belirtilmediği takdirde süresiz sokağa çıkma yasağı” ilan edildiği belirtildi. Hükümet, ülkede 3 günlük resmi tatil ilan etti.

Ayrıca hükümet, mobil internetin kapatılması talimatı verirken, ülkede Facebook ve WhatsApp da engellendi.

Ülkede temmuz sonundan bu yana zaman zaman kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş’te 1971’deki Bağımsızlık Savaşı’nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Başkentin Uttara bölgesinde de protestocu öğrencilerle karşı karşıya gelen polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200’ü aştığı belirtilmişti.

Bangladeş’te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka’nın çeşitli noktalarında toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilerin etrafını sarmıştı.

“Kamuda kontenjan kararı” protestolarındaki “ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara” dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler sırasında öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ise biri polis iki kişi ölmüş, 100’den fazla kişi yaralanmıştı.

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