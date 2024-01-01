Bangladeş’teki protestolarda çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor!

BAŞKENTTE SÜRESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dakka ve bazı bölgelerde “aksi belirtilmediği takdirde süresiz sokağa çıkma yasağı” ilan edildiği belirtildi. Hükümet, ülkede 3 günlük resmi tatil ilan etti.