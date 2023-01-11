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Sedat Peker cephesinde yeni gelişme: Hapsi istendi! Necip Hablemitoğlu detayı dikkat çekti…

Sedat Peker cephesinde yeni gelişme: Hapsi istendi! Necip Hablemitoğlu detayı dikkat çekti…
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11 Ocak 2023 - 10:47
Barış Pehlivan, Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın’ın attığı altı tweet’ten dolayı yedi yıla kadar hapsinin istendiğini duyurdu.

Sedat Peker cephesinde yeni gelişme: Hapsi istendi! Necip Hablemitoğlu detayı dikkat çekti…

Hakkında organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, “Peker cenderesi büyüyor” başlıklı yazısında avukat Barkın da “Sedat Peker Suç Örgütü” dosyasına dahil edilmek istendiğini belirtti.

“Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde hem fiziki hem de dijital tecrit altında olduğunu biliyoruz. Benim bilmediğim ise bu cenderenin Türkiye ayağına dair olandı” diyen Pehlivan, Peker’e yakın isimlerden Emre Olur tutuklandıktan bir gün sonra, Peker’in avukatının da Emniyet Genel Müdürlüğü’nün suç duyurusu üzerine ifade verdiğini belirtti. Pehlivan özetle şu bilgileri aktardı:

Emniyet, avukat Ersan Barkın’ın attığı altı tweet’ten dolayı yedi yıla kadar hapsedilmesini istedi. Peki, neydi o tweetler?

Avukat Barkın müvekkili Peker ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktarıyordu. Peker, gözaltına alınan Emre Olur hakkında çıkan ve kendisini de ilgilendiren iddialara yanıt veriyordu.

Emniyet işte bu açıklamada dört ayrı suç buldu:

– Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

– Suçu ve suçluyu övme

– Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme

– Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama…

Garip olan bir diğer nokta şu ki Emniyet kendisinin atmadığı tweet’lerden bile Ersan Barkın’ı sorumlu tutuyordu:

“Avukat Ersan Barkın’ın atmış olduğu tweet’lerin altında yapılan paylaşımlar incelendiğinde, örgüt lideri olmaktan hüküm giymiş Sedat Peker’i kahraman ilan etme seviyesine gelen paylaşımlar olduğu değerlendirildi.”

Nihayetinde…

Ersan Barkın bu suçlamalara karşı dokuz sayfalık savunma verdi. Savunması şu satırlarla bitiyordu: “Mesleki faaliyeti bir yana bırakın, Türk milletini yüceltmeyi şiar etmiş bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak, hiçbir hal ve davranışımı ‘milleti aşağılama’ olarak değerlendirme haddine sahip kimse bulunmadığı için, atılı suçlamaya dair savunma yapmayı, kendime, eğitimimi, ödedikleri vergilerle yapılan devlet okullarında ücretsiz olarak almamı sağlayan yurttaşlara, aileme hakaret sayarım.”

Bilmeyenler olabilir: Ersan Barkın, suikast davasında da Necip Hablemitoğlu ailesinin avukatı. O yürek yakan dosyanın bugün gelişme göstermesinde de pay sahibi. Acaba onu kriminalleştirmeye çalışanların başka bir derdi daha olabilir mi?

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