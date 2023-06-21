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TFF’de köklü değişiklikler geliyor; Mesut Özil ve Abdullah Avcı iddiası!

TFF’de köklü değişiklikler geliyor; Mesut Özil ve Abdullah Avcı iddiası!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Haziran 2023 - 12:36
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yarın yapılacak olan seçimi, köklü değişiklikleri de beraberinde getirecek. Yeni yönetimin ilk icraatının, Stefan Kuntz-Abdullah Avcı değişikliği olacağı öne sürüldü. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop’un yerine ise Mesut Özil isminin gündemde olduğu iddia edildi.

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