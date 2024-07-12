İş insanı Çetin Özataç, Bodrum’da yüzerken fenalaşarak hayatını kaybetti

Ankara’dan ailesi ile birlikte Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’ne tatilini geçirmek üzere gelen 64 yaşındaki Çetin Özataç yüzmek için denize girdi.
BİR ANDA HAREKETSİZ KALDI
Sahilden yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra bir anda hareketsiz kaldığı belirtilen Özataç, ailesi ve vatandaşların yardımı ile kıyıya getirildi.
Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bodrum Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan evli ve iki çocuk babası Özataç yaşamını yitirdi.
COCA COLA İÇECEK’TE ÜST DÜZEY YÖNETİCİYDİ
Özataç, 2010 yılından bu yana Coca-Cola İçecek şirketinde araştırma ve geliştirme sistemleri geliştirme direktörü olarak çalışıyordu.
Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Özataç’ın cenazesinin defnedilmek üzere daha sonra Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.