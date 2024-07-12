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İş insanı Çetin Özataç, Bodrum’da yüzerken fenalaşarak hayatını kaybetti

İş insanı Çetin Özataç, Bodrum’da yüzerken fenalaşarak hayatını kaybetti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Temmuz 2024 - 16:13
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ailesi ile birlikte tatilini yapan Coca-Cola İçecek Araştırma ve Geliştirme Sistemleri Geliştirme Direktörü Çetin Özataç denizde yüzerken fenalaşarak yaşamını yitirdi.

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