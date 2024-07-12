Sessiz sedasız evlenmişlerdi!

Sessiz sedasız evlenen çiftten Pamuk sosyal medya hesabında nikahtan kareleri de paylaştı.

Ancak o pozlar bulanıktı ve pek de fanları tatmin etmemişti. 2011 Türkiye Güzeli Pamuk düğünden 1.5 ay sonra özel gününden paylaşımlarda bulundu.