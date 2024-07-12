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Sessiz sedasız evlenmişlerdi!

Sessiz sedasız evlenmişlerdi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Temmuz 2024 - 15:35
Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı düğünden 1.5 ay sonra düğün fotoğraflarını paylaşarak gündeme geldi. Melisa Aslı Pamuk’un gelinliğine yorum yağdı.

Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı düğün pozlarını yeni paylaştı - Sayfa 1

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Melisa Aslı Pamuk’un sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı düğün pozlarını yeni paylaştı - Sayfa 2

Sessiz sedasız evlenen çiftten Pamuk sosyal medya hesabında nikahtan kareleri de paylaştı.

Ancak o pozlar bulanıktı ve pek de fanları tatmin etmemişti. 2011 Türkiye Güzeli Pamuk düğünden 1.5 ay sonra özel gününden paylaşımlarda bulundu.

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Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı düğün pozlarını yeni paylaştı - Sayfa 3

GELİNLİĞİNE BEĞENİ YAĞDI
Melisa Aslı Yazıcı, kendi hesabından evlendikleri güne ait üç adet pozu arka arkaya paylaştı.

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Sessiz sedasız evlenmişlerdi! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı düğün pozlarını yeni paylaştı - Sayfa 4

İkilinin gecikmeli düğün pozlarına beğeni yağarken güzel ismin gelinliği de dikkat çekti. Melisa Aslı Pamuk’un sade gelinliğine beğeni yağarken “Sade ve güzel”, “Kadın gelinlikle de seksi olmuş”, “Gelinlik şahane” yorumları da yapıldı.

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