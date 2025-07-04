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Shakira’nın Peru’daki Sağlık Skandalı: Gizli Bilgileri Klinikten Sızdırıldı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Peru’da tedavi gördüğü sırada büyük bir skandalla karşı karşıya kaldı. Lima’daki özel bir klinikte tedavi gören sanatçının gizli sağlık bilgileri izinsiz şekilde sızdırıldı.

Şubat ayında karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve bu nedenle bir konserini iptal etmek zorunda kalan Shakira, Lima’da bulunan Delgado Auna adlı özel klinikte tedavi altına alındı. Ancak klinikte kaldığı süre boyunca sanatçının kişisel sağlık bilgileri yetkisiz kişilerce ele geçirilip sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden yayıldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Peru Sağlık Denetleme Kurumu (SUSALUD), olayı ciddi bir etik ihlal olarak değerlendirdi. Yapılan soruşturma sonucunda Delgado Auna kliniğine hasta gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 190 bin Amerikan doları (yaklaşık 668.750 Peru solesi) para cezası kesildi.

Klinik yönetimi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gizliliği ihlal eden personeller hakkında disiplin süreci başlatıldığını belirtti. Yetkililer, hasta bilgilerine sadece gerekli tıbbi personelin erişebileceği ve bu tür ihlallerin tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.

Bu skandal, hem Peru’da hem de dünya genelinde sağlık bilgilerinin gizliliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi. Shakira cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, olayın hukuki süreci yakından takip ediliyor.

Shakira’nın Peru’daki Sağlık Skandalı: Gizli Bilgileri Klinikten Sızdırıldı
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