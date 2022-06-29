İrem Derici’den ‘Ayağını öpsem…’ diyen takipçisine ayar

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan başarılı şarkıcı İrem Derici dün akşam Instagram hesabından soru-cevap yaptı. Takipçilerinin merak ettiklerini yanıtlayan Derici, bir takipçisinin kendisine sorduğu, ‘Ayağını öpsem tepkin ne olurdu?’ sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çevirdi.

Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu defa takipçileriyle yaptığı soru-cevap ile dikkat çekti.

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Bir takipçisinin ‘Ayağını öpsem tepkin ne olurdu?’ sorusuna ‘Mal mısın diye sorardım herhalde’ yanıtını veren Derici, takipçilerini güldürdü.

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