İrem Derici’den ‘Ayağını öpsem…’ diyen takipçisine ayar

Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
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Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu defa takipçileriyle yaptığı soru-cevap ile dikkat çekti.
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Bir takipçisinin ‘Ayağını öpsem tepkin ne olurdu?’ sorusuna ‘Mal mısın diye sorardım herhalde’ yanıtını veren Derici, takipçilerini güldürdü.
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