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İrem Derici’den ‘Ayağını öpsem…’ diyen takipçisine ayar

İrem Derici’den ‘Ayağını öpsem…’ diyen takipçisine ayar
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29 Haziran 2022 - 14:12
Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan başarılı şarkıcı İrem Derici dün akşam Instagram hesabından soru-cevap yaptı. Takipçilerinin merak ettiklerini yanıtlayan Derici, bir takipçisinin kendisine sorduğu, ‘Ayağını öpsem tepkin ne olurdu?’ sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çevirdi.
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Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu defa takipçileriyle yaptığı soru-cevap ile dikkat çekti.

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Bir takipçisinin ‘Ayağını öpsem tepkin ne olurdu?’ sorusuna ‘Mal mısın diye sorardım herhalde’ yanıtını veren Derici, takipçilerini güldürdü.

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İrem Derici'den 'Ayağını öpsem...' diyen takipçisine ayar - Sayfa 41
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